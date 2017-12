Seară camerală cu Bianca şi Remus Manoleanu, la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă găzduieşte mîine, de la ora 18.00, o seară camerală care îi are ca protagonişti pe soprana Bianca Manoleanu şi pianistul Remus Manoleanu. Din programul serii fac parte Sonata no. 27 în Mi minor, op. 90 şi Sonata no. 23 în Fa minor, op. 57 „Appassionata”, de Ludwig van Beethoven, precum şi creaţii semnate de Franz Schubert: „Ganymed” op. 19. nr. 3 (Goethe), „Gretchen am Spinnrade” op. 2 (Goethe), „Der Tod und das Madchen” op. 7 nr. 3 (Claudius), „Nacht und Traume” op. 43 nr. 2 (Mathaus von Collin) şi „Die Junge Nonne” op. 43. nr. 1 (Craigher). Seara continuă cu lucrări de Richard Strauss - „Ach weh mir ungluckhaftem Mann” op. 21 nr. 4 şi „Morgen!” op. 27 nr. 4 (John Henry Mackay), Fernando J. Obradors - „Del cabello mas sutil”, Juan Rodrigo - „En Jerez de la Frontera” şi „Adela”. Manifestarea se va încheia cu creaţii semnate de Giuseppe Verdi - „Il Tramonto” (Andrea Maffei) şi „La Zingara” (Manfredo Maggioni).

Evenimentul este organizat de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.