Seară de vineri cu rock, hip-hop şi Dr. Kucho

La sfârşit de săptămână, amatorii de distracţie, muzică şi petreceri nocturne sunt aşteptaţi în cluburile din Constanţa, dar şi din cea mai mondenă staţiune a litoralului românesc, Mamaia, pentru a se destinde şi a-şi „reîncărca bateriile” cu bună dispoziţie.

BOSQUITO Clubul Phoenix din oraş îi invită pe iubitorii muzicii să urmărească show-ul extraordinar al băieţilor de la Bosquito. Solistul Radu Almăşan şi colegii săi de trupă vor urca pe scena de la malul mării, astăzi, de la ora 21.30. Piese cunoscute ale trupei, dar şi melodii de pe noul material discografic, aflat încă în lucru, vor răsuna în clubul constănţean. După şapte ani de absenţă din peisajul muzical şi concertistic, Bosquito a revenit în atenţia fanilor în toamna anului 2011, cu o nouă piesă. Cel mai recent concert al băieţilor de la Bosquito la Constanţa a avut loc anul trecut, în decembrie.

DOUBLE SIX Tot în clubul Phoenix, dar mâine, de la ora 21.30, vor cânta constănţenii de la Double Six. Invitatul special al serii cu cover-uri pop-rock va fi percuţionistul Narcis. Biletul de intrare costă 15 lei.

KAZI PLOAE ŞI SILENT STRIKE Un alt club din oraş, Heaven’s Hell, le-a pregătit amatorilor de ritmuri hip-hop un eveniment care va culmina cu lansarea EP-ului „Silent Regis”, o interesantă colaborare între Kazi Ploae şi Silent Strike. Evenimentul, organizat de BlackSheepSound şi HardCore Hooligans, începe de la ora 22.00. Preţul unui bilet este de 20 de lei.

DR. KUCHO Petrecăreţii nocturni care aleg staţiunea Mamaia sunt aşteptaţi, în această seară, la Crema Summer Club. Pentru ei va face show DJ-ul spaniol Dr. Kucho. Pe numele său real Daniel Manzano Salazar, Dr. Kucho este creatorul hit-urilor „La Tarde Se Ha Puesto Triste” şi „Doing Better Without You”. Declarat de critica de specialitate „senzaţia muzicii house spaniole”, DJ-ul are o experienţă de două decenii în industria muzicală.