Seara derby-urilor în Euroliga de baschet masculin

Etapa a treia a TOP16 din Euroliga de baschet masculin începe în această seară cu partidele - GRUPA E: Maccabi Tel Aviv - FC Barcelona și ALBA Berlin - Real Madrid; GRUPA F: Anadolu Efes - CSKA Moscova. După ce a învins pe FC Barcelona în prima etapă a TOP16, ALBA Berlin are șansa să realizeze... dubla și să învingă și cea de-a doua mare favorită spaniolă la trofeu - Real Madrid! Vicecampioana Germaniei a avut o prestație foarte bună în această ediție a Euroligii, ajungând pentru a doua oară în istorie în TOP16, după ediția 2008-2009, când a pierdut toate meciurile! Acum, echipa antrenată de Sașa Obradovic are o victorie în TOP16 și poate spera la calificarea în sferturile de finală, dacă învinge pe Real Madrid în această seară. Campioana en titre - Maccabi Tel Aviv - va întâlni, tot în această seară, pe FC Barcelona, într-unul dintre marile derby-uri ale Grupei E, ambele echipe fiind obișnuite ale Final Four! Chiar dacă nu se poate vorbi de meciuri decisive în acest moment (fiind doar debutul TOP16), învinsa din această seară va avea ceva probleme în viitor, pentru că ambele echipe au - deja - o înfrângere în TOP16! Mare derby și în Grupa F, între două echipe neînvinse în TOP16, CSKA fiind și singura echipă neînvinsă din Cupele Europene din acest sezon! Una dintre echipele care vor evolua la Istanbul își va trece în cont prima înfrângere, dar va rămâne mare favorită la câștigarea grupei.

Clasamente după două etape din TOP 16 - GRUPA E: 1. Real Madrid 2 victorii - 0 înfrângeri; 2. Maccabi Tel Aviv 1-1; 3. Zalgiris Kaunas 1-1; 4. Panathinaikos Atena 1-1; 5. ALBA Berlin 1-1; 6. FC Barcelona 1-1; 7. Galatasaray Istanbul 1-1; 8. Steaua Roșie Belgrad 0-2; GRUPA F: 1. Olympiacos Pireu 2-0; 2. CSKA Moscova 2-0; 3. Anadolu Efes Istanbul 2-0; 4. Fenerbahce Ulker Istanbul 1-1; 5. Nizhny Novgorod 1-1; 6. Unicaja Malaga 0-2; 7. Laboral Kutxa 0-2; 8. EA7 Emporio Armani Milan 0-2.