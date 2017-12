„Seară galbenă” cu muzică şi fotografie

„Febra” distracţiilor de sâmbătă seară a început, în clubul Doors, cu un eveniment tematic, „o petrecere galbenă”, dedicată fotografiei şi muzicii, în culoarea sponsorului principal, un important producător de aparate foto şi produse conexe industriei optice. Spontaneitatea improvizaţiei muzicale şi abilitatea de a imortaliza un moment memorabil pot fi aduse la un numitor comun cu o fotografie, cu siguranţă încărcată cu semnificaţii şi amintiri dragi. Arta fotografiei s-a democratizat dramatic în ultimii ani, cu ajutorul progresului tehnic în ritm infernal, iar creativitatea fiecăruia dintre noi a avut de câştigat, putând fi stimulată chiar şi de un telefon mobil. Sunt, însă, reguli şi detalii tehnice demne de ştiut pentru a face fotografia perfectă, care mai apoi să fie încărcată cu valenţe sentimentale nebănuite.

Într-un cadru informal, chiar inedit pentru un workshop, fotograful NPS Sorin Bordea a prezentat o serie de specificaţii tehnice şi a răspuns la întrebările audienţei dornice de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele despre fotografie. Printre surprizele cu care organizatorii i-au întâmpinat pe cei care au asistat la serata tematică au fost invitaţia de fi imortalizaţi într-o fotografie profesionistă, dar şi cocktail-uri galben-negre.

ELENA GATCIN, PRIMUL CONCERT DUPĂ CE A DEVENIT MĂMICĂ Un recital susţinut de Elena Gatcin a încheiat „seara galbenă” - evenimentul s-a desfăşurat sub titulatura „Yellow Night” -, un moment cu o încărcătură „de pus în ramă”, fiind primul concert al cântăreţei după ce a adus pe lume un băieţel.

„Fiecare om care are un talent trebuie să îl exprime. Un fotograf profesionist îşi exprimă emoţia şi sentimentele, chiar şi caracterul, prin fotografiile pe care le face, color sau alb-negru. Depinde de starea sa lăuntrică. În ceea ce mă priveşte, când sunt tristă, piesele curg mai lent, am mai multă grijă şi trăire emoţională. Când am o stare de bună dispoziţie, muzica curge vesel, se egalează, într-un fel, cu o poză colorată”, ne-a declarat, cu mult umor, Elena Gatcin, interpretă de jazz originară din Republica Moldova. Vocea sa amplă a dat viaţă unor piese celebre, care, asemeni fotografiilor, i-au ajutat pe spectatori să reînvie amintiri, cu siguranţă, plăcute.