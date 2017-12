Seara premiilor la Gala „Hop“

Sâmbătă seară are loc marele moment al Galei Tânărului Actor „Hop“: desemnarea celor mai spectaculoase prezenţe ale evenimentului care a debutat miercuri, la Vox Maris No. 1 Grand Resort, din Costineşti. După trei zile de concursuri, surprize şi răsfăţ, în această sâmbătă, când va cădea cortina peste cea de-a XVI-a ediţie a Galei, a mai rămas loc şi pentru emoţii. Astfel, de la ora 17.00, ultimii cinci concurenţi, dintre cei 20 de la secţiunea Individual, îşi vor susţine partiturile actoriceşti, iar de la ora 19.00, a cincea trupă, de la secţiunea Grup, îşi va prezenta spectacolul. Momentul mult-aşteptat, gala de premiere, va avea loc de la ora 21.00. Între ultima probă de concurs şi festivitatea de premiere, de la ora 19.45, publicul şi actorii din concurs se vor delecta cu un spectacol nerecomandat copiilor, „Pretend We Make You Happy”, de Andreea Novac.

După ce juriul prezidat de Oana Pellea îi va premia pe cei mai buni actori ai acestei ediţii, Gala „Hop“ se va încheia cu spectacolul „Hai iu iu nu hi you you”, creat în urma atelierului „Maria Tănase. 1913-2013”, susţinut de Vlaicu Golcea, în fiecare zi a galei, de miercuri până sâmbătă, inclusiv.