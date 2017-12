Seară specială în compania muzei Eutherpa

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa le-au oferit melomanilor constănţeni, miercuri, încă o seară specială sub egida muzei Eutherpa. În ambianţa cromatică deosebită de la Muzeul de Artă, gazda deja tradiţionalelor întâlniri muzicale de la mijlocul săptămânii, clarinetistul Nicolae Spătaru şi invitaţii săi, pianiştii Corina Alexandra Răducanu şi Eugen Dumitrescu, au adus un omagiu marilor compozitori Debussy, Mozart şi Rahmaninov. Înfruntând frigul din „Sala Grigorescu” - cauzat de o defecţiune tehnică - atât cei trei solişti, cât şi publicul constănţean au demonstrat că prin pasiunea pentru muzică se poate trece peste inconvenientele... termice.

„Eu şi Nicu Spătaru am cântat din facultate. Am avut un ansamblu cameral în formula: clarinet, violă şi pian, cu care am participat şi la concursuri, dintre care două foarte importante”, a spus pianistul Eugen Dumitrescu. „Ne-am simţit bine la Constanţa, trecând peste frigul evident. Am încercat să aducem un repertoriu care să cuprindă întreaga gamă stilistică - Concertul de Mozart, care acoperă clasicismul, Rahmaninov, care acoperă romantismul şi Debussy, care acoperă sfera impresionistă. Am început arătând diferite ipostaze ale muzicii clasice”, a spus pianista Corina Răducanu.

Din programul serii camerale au făcut parte: „Rapsodia pentru clarinet şi pian”, de Claude Debussy, Concertul pentru clarinet în La major, de Wolfgang Amadeus Mozart şi Şase piese, op. 11 pentru pian la patru mâini, de Serghei Rahmaninov.

„În ultimul timp, stau mai mult la Bucureşti şi am reîntregit formula cu Eugen Dumitrescu, cu care am colaborat în urmă cu şase-şapte ani. Îi mulţumim publicului constănţean prezent în această seară, chiar dacă au fost condiţii mai grele”, a declarat, la sfârşitul recitalului, clarinetistul Nicolae Spătaru.

Pe cei doi pianişti, melomanii de la malul mării îi vor revedea şi reasculta pe 30 martie, când vor fi protagoniştii unui concert de pian la patru mâini, cu un repertoriu care se vrea integral romantic, iar cu Nicu Spătaru se vor reîntâlni în luna lui Florar.