Seară techno-house cu Martinez, la Mamaia

Sîmbătă seară, muzica techno şi house din Suedia se mută în staţiunea Mamaia. Clubul La Mania promite, de la ora 23.00, o petrecere de senzaţie, al cărei protagonist va fi Martinez, artistul care cîntă la o serie întreagă de instrumente. Preţul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

Martinez, pe numele său adevărat Martin Swanste, a debutat în Suedia natală, mixînd pe plaja din Helsinborg. În anul 2000, artistul s-a mutat în capitala daneză Copenhaga. Climatul muzical de acolo l-a încurajat să se dedice mai ales propriilor producţii, iar la scurt timp, a semnat un contract cu celebrul label Guidance din Chicago. De la primul său material, intitulat „Laidback Grooves EP”, Martinez a semnat mai multe remixuri, precum „Don\'t Deny Me Love” sau „The Sky Was Pink”. Sound-ul lui Martinez a început în sfera „deeper & jazzier” a muzicii electronice, dar, din 2003, a început să devină interesat mai mult de sunetele noi şi experimentale din muzica house.

Artistul a înregistrat, în 2004, două materiale la celebra casă de producţie Get Physical din Berlin, iar în 2005 a lansat „Shadowboxing”, la Audiomatique Recordings. În luna noiembrie a aceluiaşi an, Martinez a lansat un album de vinyl, intitulat „internal Space”, la propriul label, Out of Orbit. Către sfîrşitul anului 2006, gusturile muzicale şi de producţie ale lui Martinez au început să se dezvolte către noi direcţii, acesta aventurîndu-se către o nouă atracţie, sound-ul minimalistic techno. Odată cu noile preocupări, Martinez a lansat, în noiembrie 2007, cel de-al doilea album, „A Chemical Imbalance”. Tehnica desăvîrşită, abilitatea unică şi gustul muzical i-au adus reputaţia de DJ internaţional, fiind solicitat în cele mai apreciate cluburi din Europa.