„Seawolves Bike Fest”, din nou la Mamaia

Motociclişti şi amatori de distracţii pe plajă din toată ţara sunt aşteptaţi, în acest weekend, la Mamaia, pentru a petrece două zile şi două nopţi de... pomină, la „Seawolves Bike Fest”. Evenimentul, ajuns deja la cea de-a V-a ediţie, este organizat de clubul Seawolves M.C din Constanţa şi se desfăşoară, vineri şi sâmbătă, la campingul Tabăra Turist din nordul staţiunii Mamaia, iar preţul unui bilet de acces pentru ambele zile de festival este de 30 de lei. Organizatorii au pregătit, pe toată durata festivalului, o serie de concerte susţinute de mai multe trupe rock autohtone. În plus, în fiecare seară, va avea loc un show de striptease, un recital folk cu interpretul constănţean Silviu Covaci şi un foc de tabără pe plajă, ca distracţia să dureze până în zori. „Maestrul de ceremonie” al acestei ediţii „Seawolves Bike Fest” va fi rockerul Cristi Hrubaru.

Ediţia de anul trecut a festivalului a adunat în camping peste 2000 de pasionaţi ai „motoarelor” şi peste 400 de motociclete ale unor grupuri din ţară, dar şi din Germania, Bulgaria, Olanda sau Polonia.

ROCK PE PLAJĂ Ca şi în ediţiile precedente, pe lângă demonstraţiile „în forţă” ale motoarelor din zona campingului, atenţia celor interesaţi de acest eveniment se va concentra şi pe concerte. Mâine, în prima zi a festivalului, vor urca pe scenă formaţiile Old No. 7, Şukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs şi Words on Sand, iar sâmbătă, în cea de-a doua zi, va avea loc un super-recital al moldovenilor de la Zdob şi Zdub, cei care au deschis, ieri seară, concertul Linkin Park de la Bucureşti. Recitalul trupei basarabene de sâmbătă va fi urmat de concertele formaţiilor Trooper, Steelborn şi Blind Spirits.