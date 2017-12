„Seawolves Bike Fest” revine cu paradă moto şi concerte live

Bikeri din toată ţara, dar şi din afara graniţelor se vor reîntâlni la malul mării, în weekend-ul 13-15 iunie, pentru cea de-a VII-a ediţie a întrunirii moto-rock „Seawolves Bike Fest”. Festivalul se va desfăşura într-o altă locaţie decât cea cu care fanii distracţiei pe două roţi au fost obişnuiţi în ultimii ani, Campingul „Marea Neagră” (fost Pescăresc), „un spaţiu mai mare, mai verde, mai wild”, după cum anunţă organizatorii. Noul camping este situat în Mamaia Nord, la câteva sute de metri de fosta locaţie.

În serile de 13 şi 14 iunie vor avea loc concerte fulminante, iar sâmbătă, la prânz, bikerii vor porni în tradiţionala paradă a motocicletelor din locul întrunirii către oraş, traseul cuprinzând cele mai circulate artere rutiere din Constanţa.

SURPRIZE De la eveniment nu vor lipsi dozatoarele de bere rece, romul de întâmpinare, concursurile cu premii serioase, concertele rock pe o scenă... adevărată, folk-ul live şi cântările haiduceşti în jurul focului de tabără, parada moto, „late night show-ul” interzis minorilor şi inimilor slabe sau artificiile. Şi ca în fiecare an, participanţii se vor putea bucura de multe surprize puse la cale de către organizatori.

SUPER-ARTIŞTI ŞI TRUPE Nici anul acesta nu vor lipsi de pe scenă trupele şi artiştii de calitate. Astfel, constănţenii, dar şi turiştii îi vor putea asculta vineri, 13 iunie, pe Melmac Riders (Serbia), Coco, Phenomenon, Ziua Liberă, The Top Hats şi TBC (To Be Continued). Sâmbătă, 14 iunie, vor face show Phoenix, Trooper, The R.O.C.K., Lupu’ cel Rău, Hangover şi No Quarter.

TRADIŢIA IUBITORILOR DE MOTOARE În fiecare seară, după show-ul interzis minorilor, se va respecta tradiţia: până la răsărit, va avea loc la foc de tabără, departe de zona de odihnă, tradiţionalul recital folk cu Silviu Covaci la voce şi chitară, acompaniat la tobe de maestrul constănţean Ionuţ Micu.

Organizatorii au mai promis doi invitaţi speciali pe scena festivalului: Andrei Cerbu şi Flavius Hosu. Cei doi reprezintă tinerele revelaţii ale celor mai populare concursuri de talente din România.

Gazda evenimentului va fi cunoscutul rocker şi realizator TV şi de radio Cristi Hrubaru.

Ca şi anii precedenţi, motoarele sau maşinile vor fi parcate separat de locurile de campare, într-un spaţiu special amenajat şi supravegheat non-stop, situat în interiorul campingului.

Preţul de intrare la festival, pe durata celor două zile, va fi de 30 de lei.

Cazarea se poate face la cort, gratuit, condiţiile în camping fiind de calitate: toalete decente, duşuri cu apă caldă, plajă proprie, umbră, parcare auto şi moto, restaurant cu auto-servire, dar şi grătare şi, bineînţeles, bere ieftină, dar şi pentru cei puţin mai pretenţioşi. În funcţie de preferinţe, cazarea se mai poate face şi la hotelurile din Mamaia