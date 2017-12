Sebastian Bodu îşi dă demisia din PNŢCD

Fostul europarlamentar Sebastian Bodu a realizat că a făcut o mare greşeală candidând din partea PNŢCD în campania pentru încă un mandat în Parlamentul European. După ce a petrecut patru ani ca europarlamentar, după ce a strâns 100.000 de semnături pentru a candida la un nou mandat de eurodeputat ca independent, dar a renunţat pe ultima sută de metri pentru că a revenit la fosta sa dragoste - PNŢCD, Bodu a anunţat, ieri, că a demisionat din partid. Era firesc după rezultatul de nici 1% obţinut de ţărănişti. Anunţul a fost făcut public pe o pagină de socializare, iar argumentul a constat în faptul că nu vrea să facă parte dintr-un circ politic. Fostul europarlamentar a adăugat că va rămâne în continuare membru al Iniţiativei România Liberală. „Am crezut că intru într-un proiect politic, am crezut că se poate construi o alternativă de dreapta, dar totul s-a dovedit a fi iluzoriu. Am cerut ca analiza rezultatelor alegerilor să aibă loc cu mandatele pe masă, ca după orice eşec, dar am constatat cu amărăciune că se fuge de asumarea responsabilităţii, se fuge de congres, se caută trădători, samsari, comunişti infiltraţi. Nu vreau să fiu parte a unui circ politic, dezavuez aceste practici pe cale a se declanşa, aşadar mă retrag cu regretul de a nu fi candidat independent, indiferent de scorul pe care l-aş fi obţinut“, este mesajul postat de Sebastian Bodu pe pagina sa de Facebook.