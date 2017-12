Sebastian Ghiță ar fi fost localizat în Serbia - surse

Sebastian Ghiță ar fi fost localizat în Serbia, potrivit unor surse apropiate anchetatorilor. Poliția Română nu a confirmat, cel puțin deocamdată, această informație, transmite antena3.ro

”Eu am dat duminică această informație, bazându-mă pe surse foarte solide. Există indicii serioase că s-a refugiat în Serbia, o țară non-NATO, non-UE, că ar avea acolo foarte multe filiere și cunoștințe pentru a se putea ascunde. Noi nu putem ști 100%. Există posibilitatea de extrădare, dar eu am avansat ipoteza că de acolo poate fugi oricând în Rusia. Serbia este sub control economic și politic total al Moscovei” a spus Radu Tudor, miercuri, la ”Previziuni”.