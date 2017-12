Sebastian Ghiță, arestat preventiv și pentru constituire de grup infracțional

Contestaţia depusă de avocaţii lui Sebastian Ghiţă la decizia de emitere a unui nou mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostului deputat a fost respinsă, luni, de către Curtea de Apel Ploieşti. Curtea de Apel Ploieşti a respins, luni, contestația făcută de avocații lui Sebastian Ghiță la măsura arestului preventiv în lipsă, decisă în cel de-al cincilea dosar al fostului deputat. Decizia este definitivă. Reprezentanţii Curţii de Apel Ploieşti au declarat că magistrații instanței au respins ca nefondată contestaţia formulată de Ghiţă. "Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA -Serviciul Teritorial Ploieşti împotriva încheierii nr.98/15.03.2017 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova în dosarul nr.1398/105/2017. Desfiinţează în parte încheierea contestată şi rejudecând: dispune arestarea preventivă a inculpatului Ghiţă Sebastian Aurelian, pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Reţine şi dispoziţiile art.223 alin.1 lit.a Cod proc. penală ca temei juridic al arestării preventive a inculpatului pentru toate infracţiunile pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat. În baza art.425 ind.1 alin.7 pct.1 lit.b Cod proc. penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian împotriva încheierii nr.98/15.03.2017 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova", se arată în soluția dată de Curtea de Apel Ploiești.

Magistraţii Tribunalului Prahova au decis, în 15 martie, arestarea în lipsă a fostului deputat Sebastian Ghiţă, iar decizia a fost contestată de avocaţii lui Sebastian Ghiţă. Purtătorul de cuvânt al Tribunalului Prahova, Alina Anton, declara că judecătorii au dispus arestarea preventivă a lui Ghiţă pentru o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă. Acesta este al doilea mandat de arestare preventivă în lipsă emis pe numele fostului deputat. În cel de-al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghiţă, procurorii DNA Ploiești au cerut arestarea în lipsă pentru fostul deputat, acesta fiind acuzat de intervenții contra-cost pentru acordarea unor contracte IT cu statul unor firme, unul dintre cei la care ar fi intervenit fiind fostul premier Victor Ponta. ”În perioada 2007 - 2014, Ghiţă Sebastian Aurelian, în mod direct, a pretins de la reprezentanţii SC Siveco România SA şi a primit, în mod indirect de la aceştia suma de 22.872.321,21 lei (bani însuşiţi), respectiv suma de 24.620.988,85 lei (bani folosiţi pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. şi S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă şi în scopul determinării reprezentanţilor Băncii Mondiale să achiziţioneze acţiuni la acest agent economic şi să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), cu sprijinul reprezentanţilor/angajaţilor S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. Expert One Research S.R.L. şi S.C. 360 Revolution S.R.L., semnatari ai documentelor, prin simularea unor relaţii comerciale între S.C. Siveco Romania S.A. şi societăţile comerciale menţionate respectiv, constând în achiziţionarea fictivă de servicii IT, promiţând în schimb că îşi va exercita influenţa asupra factorilor decizionali şi funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, CNAS, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Consiliului Judeţean Tulcea, Consiliului Judeţean Braşov, respectiv promiţând că va interveni la primul ministru al României Ponta Victor Viorel, ministrul agriculturii Valeriu Tabără, miniştrii Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Zsolt Nagy şi Valerian Vreme, miniştrii sănătăţii Eugen Nicolaescu şi Nicolae Bănicioiu, directorul CNAS, Doru Bădescu, directorul general APIA, Doru Nechiti, în vederea atribuirii şi derulării în bune condiţii (fără impedimente la acordarea plăţilor) a contractelor finanţate din fonduri publice încheiate cu SC Siveco România SA”, se arăta într-un document din dosarul procurorilor. Fostul deputat a dispărut în decembrie anul trecut şi a fost dat iniţial în urmărire naţională, după ce a încălcat termenii controlului judiciar într-un dosar în care este judecat pentru fapte de corupţie.