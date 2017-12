Sebastian Ghiță, dispărut la două zile după pierderea imunității parlamentare?

07:59:47 / 24 Decembrie 2016

GHITA , UN PRODUS AL POLITICIANISMULUI ROMANESC

Disparitia este absolut normala . Este rezultatul felului in care se aplica legea in Romania . Cu patru dosare penale la activ , a fost invitatul tuturor posturilor de televiziune unde a fost lasat sa dea lectii de civism , moralitate si democratie , a participat la sedintele parlamentare privind securitatea statului . De fapt nu a disparut ci a fost ajutat de complicii lui din DNA , SRI , parlament si politie sa dispara din motive pe care le vom afla dupa ce canalia va fi gasita . Sub pretextul apararii democratiei si drepturilor omului , borfasii politici nu mai sunt inchisi , nu mai poarta catuse , sunt lasati sa beneficieze de confort si lux la domiciliu si sa -si ascunda averea obtinuta prin coruptie si furt din banii statului . Parlamentul , partidele sunt pline de indivizi ca Ghita si Ponta . Pe ei se bazeaza partidele in politica lor murdara . Ei sunt sobolanii care au patruns in Parlament venind din gurile de canal ale partidelor si carora asa zisa imunitate le asigura traiul fara munca si imbogatirea rapida . Ei ne dau lectii de democratie .