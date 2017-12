Sebastian Ghiţă, la DIICOT: audiat ca martor în dosarul „Black Cube“

Deputatul Sebastian Ghiţă a fost audiat, luni seară, la sediul DIICOT în dosarul "Black Cube", acesta precizând că are calitatea de martor în dosar. "Nu am multe detalii şi nu pot oferi multe detalii acum, înainte să vorbesc cu procurorii. Sunt convins că acea operaţiune, acea operaţiune a unor agenţii de spionaj străine, "Black Cube", este în atenţia procurorilor DIICOT şi pentru că principala ţintă a statului român a fost Laura Codruţa Kovesi, probabil DIICOT verifică dacă acea adresă specială ascunsă,cucuveauamov@gmail.com, este una dintre adresele pe care cei de la "Black Cube" le-au spart, le-au ştiut şi le-au obţinut şi din care au putut afla informaţii secrete ale statului român şi ale doamnei Kovesi", a declarat parlamentarul la intrarea în sediul DIICOT.

Sebastian Ghiţă a declarat că are calitatea de martor în dosar. "Înţeleg că cei de la Black Cube au spart mail-uri, au obţinut informaţii şi principala lor ţintă era doamna Kovesi. Am fost invitat la DIICOT în calitate de martor şi singurul lucru pe care îl face DIICOT în legătură cu Black Cube este verificarea adreselor de email pe care cei de la Black Cube le-au spart şi au aflat date secrete, chestiuni secrete ale doamnei Kovesi, cea care folosea adresa cucuveauamov@gmail.com. Eu ştiu că doamna Kovesi folosea această adresă, se pare că, astăzi am aflat, a mai trimis mail-uri de pe aceste adrese cu informaţii secrete din DNA, există astfel de probe. Ţinând cont că Black Cube era fondată de şeful informaţiilor israeliene şi că doreau să afle lucruri de la doamna Kovesi şi că au fost ajutaţi de un ofiţer din SRI, fost ofiţer, este evident că aceasta este o ţintă", a mai precizat deputatul.

Întrebat dacă îl cunoaşte pe Daniel Dragomir, Sebastian Ghiţă a precizat că este membru al comisiei SRI şi "dânsul a fost ofiţer SRI, iar cazul dânsului l-am văzut toţi pe televizoarele din România. E o persoană care a participat la multe operaţiuni complicate ale SRI, îl ştiu din multe medii".

Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al DNA, a declarat, la finalul lunii septembrie, că "mai nou se angajează companii private plătite cu mulţi bani" pentru a îi intimida pe anchetatori, făcând referire la cazul Black Cube. "Eram obişnuiţi să fim atacaţi prin declaraţii publice. (...) Mai nou, văd că se angajează companii private plătite cu bani mulţi să vină să intimideze şi să hărţuiască procurorii DNA. Mă refer și la Black Cube. Este o abordare nouă pentru România. Noi luptăm cu corupţia la nivel înalt, nu cu politicienii. Am observat că atacurile la adresa DNA s-au înteţit în ultima perioadă, în special de la persoanele investigate de DNA sau de la politicieni care susţin aceste persoane. Dacă e ceva ce impresionează un procuror din DNA e vorba despre efectele dramatice ale corupţiei, nu atacurile persoanelor cercetate", a declarat Laura Codruţa Kovesi la Tvr.

În acest caz, la mijlocul lunii septembrie a fost făcută o nouă reţinere. Surse judiciare au declarat atunci pentru Mediafax că bărbatul reţinut de procurorii DIICOT în dosarul Black Cube este Daniel Dragomir, fost șef în cadrul Direcţiei Generale de Prevenire şi Combatere Terorism din SRI, existând suspiciuni că acesta ar fi intermediat legătura între cei care voiau să afle informaţii despre Laura Codruţa Kovesi şi angajaţii firmei Black Cube, cei care ar fi avut misiunea de a o spiona şi intimida. Daniel Dragomir este trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupţie.

În acelaşi dosar sunt cercetate alte trei persoane. Doi angajaţi ai firmei Black Cube, Weiner Ron şi Geclowicz David, acuzați că au încercat să o intimideze pe Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, au fost arestaţi preventiv timp de câteva luni pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integrităţii datelor şi operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice. Ulterior, aceştia au fost puşi în libertate, fiind cercetaţi sub o măsură mai puţin aspră. Weiner Ron ar fi primit 5.000 de euro pentru această misiune, spun surse judiciare. Potrivit surselor citate, cei doi israelieni au primit o listă cu mai multe persoane pe care ar fi trebuit să le urmărească, printre care se aflau procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi alte persoane apropiate acesteia. În același dosar este vizată şi o a patra persoană, Yossi Barkshtein.