Sebastian Ghiţă, plângere la secţia pentru magistraţi împotriva unui judecător

Sebastian Ghiţă a depus la secţia pentru investigarea magistraţilor plângere împotriva judecătorului care a emis un mandat de arestare pe numele lui. Sebastian Ghiţă acuză că judecătorul a încălcat procedura, nerespectându-i drepturile.

Sebastian Ghiţă arată în plângere că şi procurorul Lucian Onea a fost implicat în acest caz. El susţine că a fost emis un mandat de arestare pe numele său cu încălcarea drepturilor sale, fiind reprezentat de un avocat din oficiu, deşi avea apărător ales.

"Am descoperit ca, intr-o procedura facuta la Ploiesti de grupul organizat pt arestarea mea, in loc sa fiu citat eu sau avocatii, am constatat ca mandatul de arestare a fost emis, eu fiind "aparat" de un avocat din oficiu. Asta inseamna ca n-am putut fi gasit, desi se stia unde sunt, si nici avocatii mei n-au putut fi gasiti, desi cu cateva zile inainte fusesera la Curtea de Apel Ploiesti, imi asigurasera apararea. Dupa cateva zile am constatat ca o procedura din asta ascunsa, ilegala, a fost realizata pentru a se emite un nou mandat pe numele meu. Legea e clara, nici judecatorul, nici avocatul nu aveau dretptul daca stiau ca eu trebuie sa fiu citat. Stiau ca am aparatori alesi, nu aveau dreptul sa intre in acest proces si sa-l desfasoare. Judecatorul nu avea dreptul sa inceapa procedura, iar avocatul din oficiu trebuia sa spuna clar: exista aparatori alesi, nu ma implic. Intr-o masinatiune ilegala cu procurorul Lucian Onea, el s-a prezentat personal la acest proces, au hotarat sa emita un nou mandat de arestare pe numele meu fara sa mi respecte drepturile", a relatat Sebastian Ghiţă la România TV.