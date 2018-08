Sebastian Ghiţă rămâne în Serbia! NU va fi extrădat!

Înalta Curte de la Belgrad a decis să respingă cererea de extrădare a fostului parlamentar Sebastian Ghiță, trimisă de Ministerul român al Justiției. Redăm, în continuare, decizia, potrivit evz.ro:

„DECIZIE PRIVIND APLICAȚII ALE Ministerul Justiției ROMÂNIA pentru extrădarea GHITA SEBASTIAN Aurelian

Camera penală a Înaltei Curți din Belgrad, în cadrul ședinței din 06 iulie 2018, a emis decizia de respingere a cererii Ministerului Justiției din România, care Curtea a emis prin intermediul Ministerului Justiției al Republicii Serbia, ziua 04/27/2017. an, în legătură cu GHITA SEBASTIAN Aurelian, un cetățean din România, în scopul de a pune în aplicare o arestare pentru detenție din 14 aprilie 2017, în scopul de a asigura prezența acuzatului ancheta Ghiță Aurelian Sebastian privind suspiciunea de a fi comis opt infracțiuni prevăzute în actele autorităților competente.Pentru a ajunge la această decizie, depozitii penale mai mari a ținut cont de prevederile Legii privind asistența juridică internațională în materie penală și, în special, faptul că decizia Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia - Direcția de Poliție - Poliția de Frontieră - Biroul Azil de 01/06/2018. an, care a devenit valabil la 18 iunie 2018. a adoptat o cerere de azil în Republica Serbia, cetățean România Ghiță Sebastian Aurelian, din cauza pericolului de persecuție în țara de origine din cauza opiniei politice, care este constatarea că trupul, a constatat că Ghita Sebastian Aurelian este eligibil pentru azil în Republica Serbia, în formă de refugiu și cum problema acuzat că a cerut infracțiuni la legea generală, în scopul de a urmări aceeași opinie politică, în cazul în care, de asemenea, poziția acuzat ca urmare a deveni toate circumstanțele de mai sus, în cazul extrădării România a fost exacerbat, este mai mare, în conformitate cu articolul 3, alineatul 2 din Convenția Europeană privind extrădarea din 13.12.1957. an cu protocolul adițional, care prevede în mod expres că, în acest caz, problema acuzat că nu va aproba, a emis o decizie de respingere a mișcării pentru eliberarea acuzatului autorităților judiciare din România. În conformitate cu articolul 28 din Legea privind asistența judiciară internațională în materie penală mai mari documentelor depuse direct la o instanță superioară (Curtea de Apel din Belgrad), care, după audierea procurorului și apărătorului persoanei a cărei extrădare se cere, confirma, inversa sau să modifice decizia a fost pronunțată. În cazul în care decizia de respingere extradarea se depune la Ministerul responsabil de Justiție, care informează statul solicitant”.