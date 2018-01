Sebastien Loeb a abandonat în etapa a cincea a Raliului Dakar

Motociclistul român Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 38 în etapa a cincea a Raliului Dakar 2018, disputată miercuri între San Juan de Marcona și Arequipa. Etapa a fost lungă de 774 km, cu o specială de 266 km, integral pe nisip. Gyenes a încheiat cursa în patru ore, 13 minute și 58 de secunde, la 54 de minute și 16 secunde de învingătorul etapei, Joan Barreda Bort, care a fost urmat de austriacul Matthias Walkner (KTM) și de argentinianul Kevin Benavides (Honda). La general, Gyenes a avansat un loc, ajungând pe 28, la 2h13,53 de liderul Adrien van Beveren (Franța).

„N-am avut cea mai bună zi. Am avut o căzătură după care am pierdut mai mult timp până m-am ridicat, apoi mi-am curățat ochelarii. A început să se miște și roadbook-ul în fața mea, după care nu am mai avut un ritm bun. Am înregistrat un timp mai slab, dar mă bucur că am reușit să ajung la finiș. Am stat 13 ore pe motocicletă. A fost o zi foarte lungă, cu 800 de kilometri. Trebuia să fie 770 kilometri, dar am parcurs 820 pentru că am făcut o ocolire pe drumul de legătură. Mai avem o etapă după care ajungem La Paz, unde avem și ziua de odihnă. Sper să ajungem cu bine acolo”, a declarat Gyenes după etapa de miercuri.

Joi se ajunge în Bolivia, de la Arequipa (Peru) până în La Paz. Se parcurg 758 kilometri, iar proba cronometrată va măsura 313 kilometri. După etapa a 6-a este programată ziua de odihnă, urmând ca etapa a 7-a să înceapă sâmbătă în Bolivia.

Miercuri am consemnat abandonul unui favorit de la secțiunea auto, francezul Sebastien Loeb (Peugeot), după ce copilotul său monegasc Daniel Elena s-a accidentat în debutul cursei. Echipajul de nouă ori campion mondial de raliuri (WRC) a rămas blocat de două ori în nisip la începutul etapei și de fiecare dată a reușit să continue, ultima oară, când mașina intrase într-o groapă, cu ajutorul unui camion de asistență. Însă, după prima probă specială, de 53 km, cei doi au renunțat din cauza durerilor pe care le acuza Elena. „A mers prost. Dunele sunt prea moi, nu am văzut groapa și am intrat cu viteză în ea. Terminat. Daniel are dureri, dar e în regulă. Este foarte moale (n.r. - duna de nisip), nu putem ieși. Fără camion (n.r. - de asistență), nu putem scoate mașina de aici”, spunea Loeb după al doilea accident.

La primul punct de citire a contorului de parcurs, cei doi aveau o întârziere de două ore și 45 de minute față de primii clasați, o întârziere care îi elimina din lupta pentru titlu. Loeb și Elena, care câștigaseră marți etapa a 4-a, se aflau pe locul 2 în clasamentul general, la 6 minute și 55 de secunde de compatrioții și coechipierii lor Stephane Peterhansel și Jean Paul Cottret. Etapa a fost câștigată de Stephane Peterhansel, urmat de olandezul Bernhard ten Brinke (Toyota) și de sud-africanul Giniel de Villiers (Toyota).

