Se caută bani pentru canalul navigabil Bucureşti-Dunăre

Potrivit premierului Emil Boc, finalizarea lucrărilor de construcţie a canalului navigabil Bucureşti-Dunăre necesită fonduri suplimentare de aproximativ 350 milioane euro. Guvernul va căuta soluţii de finanţare a proiectului atît din fonduri europene, cît şi de la bugetul de stat. „Este un proiect major, care nu trebuie uitat, chiar dacă a fost început înainte de 1989. Vom discuta la Ministerul Transporturilor şi la Guvern despre acest obiectiv de importanţă naţională şi vom căuta resurse de finanţare”, a declarat Boc. Lucrările la canalul Bucureşti-Dunăre au fost începute în 1986, dar au fost sistate după 1989. Fostul Guvern a decis, în august 2008, ca o eventuală reluare a lucrărilor la canalul Bucureşti-Dunăre să fie precedată de un studiu de fezabilitate şi de o analiză actualizată a proiectului, iar pînă atunci, lucrările deja executate înainte de 1989 să fie conservate. Investiţia este estimată la circa 500 de milioane de euro şi ar urma să fie finalizată în 2014. Prin finalizarea canalului, Capitala ar urma să fie conectată la coridorul VII paneuropean de transport. Calea navigabilă de transport va asigura un tranzit de 20 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Olteniţa, dintre care 16 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Portul Bucureşti-1 Decembrie şi patru milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Portul Bucureşti-Glina. Etapele necesare reluării lucrărilor sînt elaborarea studiului de fezabilitate, proiectarea întregii lucrări la nivelul anului 2010 şi apoi execuţia. Perioada de amortizare a investiţiei este de circa 14 ani. După finalizare, pe canalul Bucureşti-Dunăre vor putea fi transportate mărfuri în ambele sensuri, se va produce energie electrică prin patru microhidrocentrale, se va asigura apă pentru irigaţiile terenurilor agricole din zonă, iar terenurile adiacente canalului vor fi închiriate pentru diverse construcţii şi utilităţi.