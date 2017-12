Secetă în Dobrogea

În această vară, Dobrogea prezintă risc maxim de secetă! Perioada aprilie-iunie va fi una propice agriculturii, însă există posibilitatea apariţiei unei secete pedologice locale de intensitate extremă în Dobrogea, Sudul Moldovei şi în unele zone din Muntenia, potrivit prognozei agrometeorologice pe trei luni, dată ieri publicităţii. Pentru solul de suprafaţă, prognoza agrometeorologică arată că, în luna aprilie, gradul de aprovizionare cu apă va fi satisfăcător şi chiar optim în majoritatea zonelor ţării, seceta urmând a se manifesta mai puternic în luna iunie. Pe profilul de sol de la suprafaţă până la adâncimea de un metru gradul de umiditate va fi în limite satisfăcătoare şi chiar optim pe întreg teritoriul ţării în aprilie. În luna mai, în cea mai mare parte a Dobrogei, Bărăgan şi Sudul Moldovei aceste limite pot fi ridicate, iar problemele vor apărea în iunie. \"În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei şi în Sudul Moldovei deficitele de apă pot fi accentuate. Va apărea secetă pedologică moderată, puternică şi, local, chiar extremă\", se precizează în prognoză. Directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Ion Sandu, a anunţat, ieri, că instituţia pe care o conduce a renunţat să mai dea publicităţii prognoza meteo pe lungă durată, singura estimare pe o perioadă mai mare de zece zile care va ajunge la public urmând să fie cea agrometeorologică. \"Am constatat că au fost probleme în a se înţelege faptul că prognoza meteo pe termen lung este o estimare şi nu trebuie privită ca o chestiune exactă. În aceste condiţii am decis să renunţăm a o mai da publicităţii, ea urmând să fie folosită ca bază pentru prognoza agrometeorologică sau pentru prognoza hidrologică. Este un instrument folositor pentru specialişti, pentru cunoscători, dar am primit semnale că o anumită parte a presei, o anumită parte a publicului şi chiar anumiţi politicieni nu au înţeles care este rolul şi care este gradul de realizare a acesteia\", a declarat Ion Sandu.