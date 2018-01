Seceta va diminua traficul pe canalele navigabile

Traficul pe canalele navigabile Dunărea - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia - Năvodari este într-o continuă scădere în ultimii doi ani. Potrivit directorului Administraţiei Canalelor Navigabile (ACN), Ovidiu Cupşa, în 2005, s-a înregistrat o cifră excelentă a mărfurilor tranzitate, după care a început declinul. „În primele patru luni ale acestui an, traficul înregistrat este mai mare decît cel din perioada similară a anului 2006. Este greu de estimat care va fi capacitatea de tranzitare a canalelor la sfîrşitul anului, deoarece 2007 se anunţă un an secetos. Acest fenomen ne va afecta, pe de o parte, prin scăderea nivelului fluviului şi astfel navele nu vor putea naviga pînă la intrarea pe canal, iar pe de altă parte, prin exportul de cereale al Ungariei şi Austriei, care se realizează prin Portul Constanţa. Fiind secetă, cele două ţări îşi vor aproviziona stocul intern de cereale şi vor exporta mai puţin”, a declarat Cupşa. El a adăugat că traficul este influenţat negativ şi de faptul că fabrica de bauxită de la Tulcea, unul dintre transportatorii principali pe canal, se află în proces de reorganizare pentru un an, perioadă în care nu va fi operaţională. „La ora actuală, traficul pe canalele navigabile este influenţat pozitiv doar de reconcilierea problemelor interne de la Combinatul Siderurgic „Sidex” din Galaţi, care a reluat transporturile de bauxită către Portul Constanţa”, a precizat directorul ACN.