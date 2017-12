Sechestrele impuse de stat falimentează 90% din IMM-uri

Ministrul pentru IMM-uri, Constantin Niţă, trage de urechi băncile, atenţionîndu-le că ar trebui să fie mai îngăduitoare cu firmele la plata ratelor. \"Nu este niciun dezastru dacă băncile ar reeşalona plata ratelor pe un an sau un an şi jumătate. Sistemul bancar este închistat şi nu este flexibil cu ceea ce se întîmplă pe piaţă\", a spus Niţă. El a arătat că Guvernul a luat mai multe măsuri pentru sprijinirea firmelor, amintind capitalizarea Eximbank şi a CEC Bank, precum şi crearea unui fond de contragarantare a creditelor pentru IMM-uri, dar băncile în continuare sînt reticente în a acorda credite. \"Aşteptăm şi un pachet de măsuri din partea băncilor. Vreau să văd şi eu o bancă românească sau cu capital străin care să pună pe masă un pachet pentru IMM-uri. O bancă ce nu mai acordă credite, ce Dumnezeu face, păzeşte sediul ăla frumos?\", a afirmat Niţă. Ministrul IMM-urilor a arătat că cele mai afectate companii în urma crizei financiare sînt cele din domeniul construcţiilor şi industriei. \"Aceste sectoare sînt foarte importante pentru contribuţia la PIB, dorim să compensăm scăderea acestor sectoare cu comerţul şi serviciile, dar încercăm să aplicăm măsuri fiscale pentru a încuraja construcţiile şi industria\", a spus Niţă. Referitor la falimente, ministrul de resort a subliniat că deşi nu există o statistică oficială, practica a demnostrat că 90% din cazurile de insolvenţă sînt cauzate de sechestrele impuse de stat şi doar 10% sînt iniţiate de către firme. \"Am încercat să luăm aceste date de la Registrul Comerţului, dar ceea ce am constatat este că 90% dintre falimente se datorează sechestrelor puse de stat prin intermediul administraţiilor fiscale. Statul declară falimentele prin intermediul administraţiilor fiscale şi trebuie să vedem cum putem să temperăm această activitate\", a explicat Niţă. La rîndul său, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu, a explicat că sechestrele despre care a vorbit ministrul de resort reprezintă blocaje financiare. \"În primul rînd, firmele întîmpină dificultăţi pînă la faliment din cauza celor două miliarde de euro, datoriile statului. Totodată, au fost blocate conturile firmelor care au datorii la stat, ceea ce iarăşi duce la falimente\", a declarat reprezentantul CNIPMMR.