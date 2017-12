Sechestru la FC Farul

După ce a ratat promovarea în Liga I, FC Farul se află într-o situaţie dezastruoasă din cauza restanţelor financiare atât către jucători, cât şi către stat. Dacă fotbaliştii grupării de pe litoral nu au mai fost plătiţi de câteva luni, având de încasat peste 200.000 de euro, datoriile către bugetul general consolidat sunt mult mai mari. Astfel, la finalul anului trecut, FC Farul avea de plată, conform adresei cu nr. 4214/27.04.2010, eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, aproape 1 milion de lei.

„La data de 31.12.2009, conform site-ului ANAF, Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa înregistra următoarele datorii la bugetul general consolidat: buget de stat: 900.609 lei; bugetul asigurărilor sociale: 41.480 lei; bugetul asigurărilor pentru şomaj: 1.424 lei; bugetul asigurărilor de sănătate: 15.286 lei. Menţionăm că datoriile vor fi actualizate la data de 30.04.2010, pe site-ul ANAF. Facem precizarea că, pentru sumele restante, s-a declanşat procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile O.G. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Constanţa.

Conform unor surse din cadrul ANAF, FC Farul nu a achitat nici măcar o parte din această datorie. Mai mult, la restanţe s-au adăugat sumele aferente primelor patru luni din acest an, neachitate către bugetul general consolidat, plus dobânzile şi penalizările dictate din cauza întârzierii la plată. Din această cauză, există informaţii că fiscul constănţean a pus sechestru pe unele bunuri aparţinând clubului constănţean. Patronul Farului, Giani Nedelcu, a recunoscut că există datorii mari către buget, dar a arătat cu degetul către fostul investitor, Gheorghe Bosânceanu. „Nu ştiu nimic despre sechestru, pentru că nu am ajuns încă la Constanţa în această săptămână. Dar, dacă s-a pus sechestru, este din cauza faptului că nu s-a plătit TVA-ul pentru vânzările de jucători din această vară. Conform înţelegerii, nu noi trebuia să achităm aceşti bani, ci Gheorghe Bosânceanu, pentru că dânsul a încasat sumele rezultate din transferul fotbaliştilor respectivi. Şi noi avem datorii către buget, dar este vorba de sume mici”, a spus Nedelcu.

Ionuţ COMAN, Dana ANTOHE