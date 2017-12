Sechestru pe 168 de caserole de carne după ce o clientă a sesizat că miroase „a mortăciune”

Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad au verificat supermarket-ul de unde o clientă a cumpărat două caserole de carne de mici și a constatat că aceasta miroase „a mortăciune”, autoritățile punând sechestru pe 168 de caserole găsite în magazin. Directorul DSVSA Arad, Viorel Agud, a declarat, astăzi, că a fost pus sechestru pe 168 de caserole de carne de mici (168 de kilograme) suspectată că ar fi cu probleme, în urma verificărilor făcute la un supermarket din oraș, urmare unei reclamații depuse de o clientă. „A fost înregistrată o reclamație din partea unei doamne care a cumpărat carne de mici, iar în urma verificărilor efectuate la magazin am pus sechestru pe toată cantitatea de carne găsită. Au fost recoltate și probe biologice, care au fost trimise la laboratorul specializat din Timișoara", a declarat Agud. Conform sursei citate, dacă se confirmă că produsul era stricat, atât comerciantul, cât și producătorul riscă sancțiuni. Arădeanca Laura Taha, cea care susține că a cumpărat carnea stricată, a depus o reclamație și la Protecția Consumatorului, instituție care face, de asemenea, verificări în acest caz. O femeie din Arad a reclamat că a cumpărat din supermarket, marți seară, carne de mici în termen de valabilitate, dar care era stricată, ”mirosind a mortăciune”, fapt constatat și de alți clienți ai magazinului, unde s-a întors pentru a reclama și a cere retragerea lotului de la vânzare. Clienta a declarat, ieri, că a cumpărat două caserole de carne de mici dintr-un supermarket de pe strada Banul Mărăcine din Arad, în jurul orei 19.30, iar când a ajuns acasă a constatat că produsul este stricat. „Carnea din ambele caserole mirosea puternic a mortăciune, deși era în termenul de valabilitate, conform etichetei. M-am întors imediat la magazin pentru a reclama, iar angajații au încercat să scape de mine oferindu-mi banii înapoi. Nu am acceptat pentru că mi-au cerut până și bonul de casă. Rămâneam fără dovezi, așa că am păstrat carnea stricată și bonul penrtu a merge la Protecția Consumatorului, refuzând returnarea banilor”, declara Laura Taha. În schimb, arădeanca nu a dorit să părăsească magazinul până când angajații nu au retras întregul lot de carne.