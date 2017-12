Sechestru pe bunuri de 1,5 miliarde de euro

Bunuri în valoare de 1,5 miliarde de euro, în special companii, aparţinând unui om de afaceri italian suspectat că are legături cu mafia, au fost puse sub sechestru, a anunţat marţi Ministerul de Interne. Aceste bunuri care au fost puse sub sechestru la Trapani, în Sicilia, aparţin antreprenorului Vito Nicastri. Bărbatul este considerat un apropiat al lui Matteo Messina Denaro, actualul şef suprem al Cosa Nostra. Conform direcţiei de anchete antimafia, DIA, Vito Nicastri este un om de afaceri care a reuşit în domeniul energiilor regenerabile, eoliană şi fotovoltaică, considerate în prezent un nou sector pentru spălarea banilor mafiei. Bunurile puse sub sechestru sunt constituite din 43 de societăţi în domeniul energiilor regenerabile, între Sicilia şi Calabria, o sută de bunuri imobiliare, terenuri, apartamente şi vile, precum şi zeci de vehicule şi conturi curente.

Supranumit „Domnul vântului”, Vito Nicastri, în vârstă de 54 de ani, îşi datorează succesul legăturilor cu mafia, potrivit anchetatorilor. Din mai 2008 şi după revenirea la putere a lui Silvio Berlusconi, justiţia italiană a confiscat sau a pus sub sechestru bunuri mafiote în valoare totală de peste 16 miliarde de euro, inclusiv ale lui Vito Nicastri.