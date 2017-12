Sechestru pentru recuperarea prejudiciului

Magistraţii constănţeni au dispus, ieri, instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor unor acuzaţi de furtul a 24 tone de cocs pentru recuperarea prejudiciului cauzat SC Arcelor Mittal SA Galaţi. Tribunalul Constanţa a pus sechestru pe un apartament de 96,10 metri pătraţi şi pe un teren de 17 metri pătraţi, ambele aparţinând lui Cristinel Atodiresei, pe un apartament de 97,85 metri pătraţi situat în Constanţa, al Claudiei Roman, pe o casă de 87,78 metri pătraţi şi pe un teren intravilan, ambele situate în localitatea constănţeană Castelu şi aparţinând lui Nicu Robert Drăgan. De asemenea, instanţa a sechestrat un autoturism marca Mercede Benz şi un autotractor DAF, ambele proprietatea SC Cris Trans Com Poarta Albă, una din firmele implicate în furt. Reamintim că în acest dosar sunt judecaţi Daniel Enache Dimciu, Cristinel Atodiresei, de 41 ani, din Constanţa, ambii asociaţi la SC Steel Prod SRL Valu lui Traian, Claudia Roman, de 33 ani, din Constanţa, administrator şi contabil la aceeaşi firmă din Valu, Nicu Ţigmeanu, de 34 ani, din Poarta Albă, administrator la SC Cris Trans Com SRL, Nicu Robert Drăgan, din Castelu, conducător auto în cadrul SC Cris Trans Com SRL, Gheorghe Ion Frâncu, de 30 ani, din oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, administratorul unei societăţi comerciale din Mehedinţi, Gabor Aurelian Ceornodolea, de 23 ani, din comuna constănţeană Topraisar, Marian Pintilii, de 24 ani, din Constanţa, administrator al SC Mar SRL, Laurenţiu Cristea, de 27 ani, din Cuza Vodă, agent de pază, Vasile Dediu, de 49 ani, din Agigea, şofer de volă la SC Convex SA şi Vasile Gurzu, de 34 ani, din Ovidiu, coordonator de transport la SC Mol SRL. Toţi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, furt calificat, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi spălare de bani.

• ACTE FALSE • Conform procurorilor, în perioada iulie - octombrie 2008, Enache, Atodiresei, Ţigmeanu şi Drăgan au sustras în repetate rânduri diferite cantităţi de cocs de la SC Convex SA Constanţa, totalizând 240.620 kg, în valoare de 589.692,15 lei, marfă care, ulterior, a fost valorificată de Enache şi Atodiresei prin intermediul propriei firme, SC Steel Prod SRL din Valu lui Traian, către diverşi beneficiari din judeţ şi din ţară, printre care şi SC Arcelor Mittal SA Galaţi. În momentul în care poliţiştii au intrat pe fir şi au început să controleze toate documentele firmei, Enache şi Atodiresei şi-au contactat prietenii din ţară pentru a face rost de acte care să ateste că marfa a fost cumpărată şi vândută legal. Claudia Roman, contabilă la SC Steel Prod Valu lui Traian, a înregistrat în contabilitate actele false de transport a cocsului şi facturile fiscale. Procurorii au descoperit că cei 11 au fost ajutaţi de Laurenţiu Cristea, agent de pază la Poarta de acces nr. 6 a Portului Constanţa, care a permis ca maşinile încărcate cu cocs să iasă fără a fi controlate.