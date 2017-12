Second hand-ul de peste graniţă nu mai e rentabil

Românii nu prea mai cumpără maşini second hand rulate în străinătate, au declarat reprezentanţii portalurilor de oferte auto. “Autoturismele rulate importate reprezintă în prezent 15% din piaţa auto second hand, faţă de 30% în 2010, scădere determinată de majorarea taxei de poluare începând cu 1 ianuarie 2011. Aducerea maşinilor second hand de peste graniţă nu mai este rentabilă, mai ales în ceea ce priveşte motorizările Euro 2 şi Euro 3. De fapt, maşinile de import cu aceste specificaţii aproape au dispărut din ofertele vânzătorilor”, a spus directorul site-ului de oferte auto rulate Autovit.ro, Attila Okanyi. La rândul său, directorul general al portalului Auto.ro, Bogdan Axinia, a spus că ofertele de autovehicule din import au scăzut cu jumătate, la 16 - 17% din totalul pieţei second hand.