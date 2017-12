Secret Service, îndemnat să recruteze mai multe femei

Washingtonul a început să se întrebe dacă nu cumva Secret Service are nevoie să recruteze mai multe femei, în urma scandalului de prostituţie din Cartagena (Columbia), după ce şase agenţi au fost concediaţi sau au demisionat, relatează ABC News în pagina electronică de ieri. Îndemnul survine după ce sâmbătă s-a aflat că o femeie, Paula Reid, care conduce Biroul pentru Operaţiuni pe teren al Secret Service din Miami şi care totodată supervizează zona Americii de Sud, a fost supervizorul care a acţionat rapid pentru a opri scandalul de săptămâna trecută. Deşi Reid nu a condus misunea de asigurare a securităţii lui Obama, ea este agentul care a anunţat Washingtonul despre incidentul care s-a transformat într-un scandal internaţional. Potrivit unor surse, directorul Secret Service, Mark Sullivan, este cel care a decis retragerea agenţilor din Columbia. Unui număr de 11 agenţi le-au fost retrase sarcinile din cadrul unei misiuni de pregătire a vizitei preşedintelui Barack Obama la Cartagena, în Columbia, la summit-ul Americilor, în urma unor acuzaţii potrivit cărora un agent a fost implicat într-o dispută cu privire la plata serviciilor unei prostituate. ”Nu pot să nu mă întreb dacă acest lucru s-ar mai fi întâmplat, dacă ar fi fost implicate mai multe femei în acea misiune”, a declarat senatoarea republicană din Maine, Susan Collins, duminică, în cadrul emisiunii This Week a postului ABC News. ”Nu pot să nu mă întreb, în continuare, unde sunt femeile”, a declarat, de asemenea, reprezentanta democrată din New York, Carolyn Maloney, la aceeaşi emisiune. ”Probabil că este nevoie să diversificăm Secret Service şi să avem mai mulţi reprezentanţi ai minorităţilor şi mai multe femei”, a apreciat ea. Oficiali din cadrul Secret Service insistă că există numeroase femei în posturi-cheie, citând doi adjuncţi de asistenţi ai directorilor Departamentului Juridic şi Biroului pentru Operaţiuni pe teren din Paris.