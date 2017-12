Secretarul Primăriei Dobromir, cercetat în libertate

Acuzată de abuz în serviciu şi fals, Iana Stănuţa, fostul secretar al Primăriei Dobromir, va fi cercetată în stare de libertate. Femeia a ajuns în atenţia anchetatorilor alături de fostul edil al localităţii, Visel Iusein, după ce ar fi falsificat un document necesar vânzării unui teren. Afacerea ar fi rămas probabil nedescoperită, numai că ghinionul a făcut ca pământul în cauză să se afle în posesia actualului primar al localităţii Dobromir, care îl cumpărase cu acte în regulă, în urmă cu aproape trei ani. După instalarea în fotoliul de edil, acesta a constatat cu uimire că terenul său figurează în scripte ca fiind vândut altcuiva... „Este vorba despre un teren de 8,6 hectare pe care eu l-am cumpărat, în urmă cu aproape trei ani, de la Elena Spiridon. După ce am ajuns primar, am descoperit că proprietatea respectivă a fost vândută din nou. Am găsit un certificat fiscal scris de mână şi o adeverinţă semnată de fostul primar şi de secretarul de atunci, în care se arăta că pământul în cauză poate fi vândut. Avea şi număr de înregistrare, pe care l-am verificat, descoperind astfel în registru că acel număr aparţinea, de fapt, unei alte adeverinţe. Mai mult, actul era eliberat pe 26 iunie 2012, iar eu am fost numit în funcţie pe data de 10 iunie 2012“, a declarat actualul primar al comunei Dobromir, Eugen Iliescu. Visel Iusein este anchetat pentru uzurpare de calităţi oficiale şi fals.