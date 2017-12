Secrete din intimitatea lui Lady Gaga

Muzica pe care o produce, modul în care se îmbracă şi felul ei de a fi sunt elemente care o fac diferită pe Lady Gaga faţă de majoritatea artiştilor. Cântăreaţa care urmează să concerteze la Bucureşti a precizat ce preferă în intimitate, cu partenerul, atunci când se află în dormitor. Când a fost întrebată ce poziţie sexuală preferă, Lady Gaga a răspuns repede: “În dormitor îmi place să mi se spună ce să fac”.

Vedeta a explicat că atunci când era mai tânără nu-i plăcea să facă prea mult sex. ”Toată lumea crede că sunt un star pop maniac, încărcat sexual. Ceea ce sunt, dar nu-mi aduc aminte să-mi fi plăcut sexul decât atunci când m-am maturizat mai mult”, a mai spus aceasta. Lady Gaga recunoaşte că nu a fost interesată de relaţii de lungă durată, acum câţiva ani, după ce mai mulţi bărbaţi au făcut-o să sufere emoţional. ”Am avut relaţii cu câţiva bărbaţi mai în vârstă. Apoi, după ce m-am maturizat, cariera mea a devenit mai importantă decât orice. Oricine intervenea în calea mea sau avea o influenţă negativă asupra mea, era scos din viaţa mea. Dragostea este în continuare cel mai înfricoşător lucru din viaţa mea”, a menţionat artista.

Cântăreaţa a precizat că nu şi-a găsit încă dragostea. ”Încă îmi caut iubirea. Ştiu sentimentul ăla, sentimentul imposibilului. Sentimentul ăsta nu îl am însă şi pentru munca mea. Acolo nu depind de nimeni. În acelaşi timp, e un lucru minunat să iubeşti pe cineva şi să-ţi împarţi dragostea cu acea persoană”, a concluzionat Lady Gaga, care e din nou singură. Surse din anturajul său susţin că între cântăreaţă şi actorul Taylor Kinney nu mai este nimic. Vinovatul pentru despărţire ar fi chiar comportamentului lui Taylor Kinney. Apropiaţi ai vedetei au declarat că Taylor Kinney, cunoscut din filmul ”Vampire Diaries”, era ”prototipul actorului narcisist, interesat doar de el” şi nu o înţelegea prea bine. În plus, turneul mondial al lui Lady Gaga, presupune că vedeta va fi plecată mai bine de un an de zile, pentru a susţine cele 110 concerte şi este preocupată ca în pauzele dintre concerte să înregistreze un nou material discografic.