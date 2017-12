Secretele aurorelor boreale, descifrate

Oamenii de ştiinţă au mai aflat o parte din secretele aurorelor boreale, conform unui comunicat ştiinţific dat publicităţii joi de NASA, acestea fiind formate în urma unor explozii magnetice produse în spaţiu la aproximativ o treime din distanţa de la Pămînt la Lună. Această descoperire i-ar putea ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine mai puternicele dar şi mai rarele furtuni geomagnetice care pot prăbuşi sateliţi de pe orbita pămîntului, îi pot afecta pe astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională şi pot perturba sistemele de comunicaţii şi alimentarea electrică pe Pămînt.

O flotă formată din cinci sateliţi de dimensiuni mici, botezată Themis, a urmărit formarea unei furtuni geomagnetice în luna februarie, într-o perioadă de timp în care observatoarele din Canada şi Alaska au anunţat formarea de aurore boreale. În aceaşi perioadă s-a produs şi varianta sudică a aurorei boreale, cunoscută sub numele de aurora australă. O echipă de cercetători a Universităţii California din Los Angeles a confirmat faptul că furtuna geomagnetică observată la peste 125.000 de kilometri de Pămînt a fost provocată de un fenomen de reconectare magnetică. Liniile de cîmp magnetic ale Pămîntului sînt întinse sub acţiunea vîntului solar ca nişte curele de cauciuc şi uneori se rup şi se prăbuşesc spre Pămînt unde se reconectează, producînd un scurt-circuit magnetic. Energia acestui scurt-circuit magnetic alimentează aurorele boreale şi australe. Cei cinci sateliţi Themis spacecraft — un acronim folosit de NASA pentru Time History of Events and Macroscale Interations during Substorms — au fost lansaţi în cursul anului trecut cu ajutorul unei singure rachete.