Secretele lui Cindy Crawford!

Fotomodelul american arată grozav chiar şi la 43 de ani, deoarece face drumeţii pe munte, apelează la un aparat de vibromasaj şi este extrem de atentă la ceea ce mănîncă, evitînd cu orice preţ pîinea albă. Modelul a dezvăluit o serie de trucuri care o fac să se menţină în formă, într-un interviu oferit revistei americane „Allure”. „Pîinea albă poate fi echivalentul, în limbajul convenţional, al cuvîntului inofensiv, dar nu şi în cazul dietei tale”, este una dintre învăţăturile pe care Cindy Crawford a ţinut să le împărtăşească.

Un alt secret pentru a te simţi bine în pielea ta în viziunea supermodelului este surîsul. Dar şi podoaba capilară are importanţa ei. „Zîmbetul trebuie să fie tineresc: să dezvăluie dinţi albi, egali şi gingii roz, sănătoase. Un păr rezistent, strălucitor şi bogat sugerează un om tînăr, oricare ar fi culoarea lui”. În ceea ce priveşte îngrijirea pielii, Cindy Crawford recunoaşte că pentru asta foloseşte o cremă de zi cu antioxidanţi, cremă de protecţie solară, cremă de noapte microdermabraziune şi îşi protejează mereu pielea mîinilor, a pieptului şi a gîtului. Totodată, supermodelul a subliniat: „Cred că arăt destul de bine pentru 43 de ani, dar nu mai am înfăţişarea de cînd aveam 23 de ani”, a mărturisit diva.

Cindy Crawford a recunoscut şi că are celulită. „Am şi niciodată nu am spus că nu am. Am doi copii şi 43 de ani, aşa că lăsaţi-mă în pace”, a declarat fotomodelul american. Dar ce contează un mic defect cînd ansamblul este strălucitor?! Să sperăm că micile sale secrete vor ajuta şi alte femei să se simtă bine în propria piele.