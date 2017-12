Secretele lui vineri 13, descifrate de matematicieni

Data de 13 care cade într-o zi de vineri a făcut să curgă multă cerneală şi să crească spectaculos numărul pariurilor la jocurile de noroc, iar cercetătorii, cu ajutorul unor formule matematice, au încercat să dezvăluie o parte din secretele acestei date speciale a anului. În 2009, data de 13 va cădea de trei ori într-o zi de vineri. Cercetătorii, care au încercat să facă abstracţie de superstiţii, au dorit să verifice dacă ziua de vineri 13 este una specială faţă de celelalte zile ale anului. Folosind formule matematice, specialiştii au descoperit că data de 13 cade într-o zi de vineri puţin mai frecvent decît în oricare altă zi a săptămînii. Studiind calendarul ultimilor 4.000 de ani, s-a constatat că au existat 6.880 de zile de vineri 13, comparativ cu 6.840 de joi 13, respectiv 6.850 de luni 13 şi marţi 13.

Calendarul actual, gregorian, impus în anul 1582, de Papa Grigore al XIII-lea, oferă multe alte surprize. Tot cu ajutorul matematicii, specialiştii au putut să demonstreze că pe parcursul unui an există cel puţin o zi de vineri 13 şi cel mult trei astfel de zile. De asemenea, matematicienii au descoperit că un an va avea trei zile de vineri 13 numai dacă data de 1 ianuarie cade într-o joi (în anii nebisecţi) - aşa cum a fost cazul lui 2009 - sau într-o duminică (în anii bisecţi). În 2009, data de vineri 13 a căzut în două luni consecutive - februarie şi martie -, iar cea de-a treia va fi în noiembrie. Aşa s-a întîmplat şi în 1998, iar situaţia se va repeta în 2015 şi 2026. În privinţa anilor viitori, 2010 şi 2011 vor avea doar o zi de vineri 13, anul 2012 va avea trei astfel de zile, dar vor cădea în ianuarie, aprilie şi iulie, aceasta fiind o combinaţie de luni mult mai rară decît cea formată din februarie, martie şi noiembrie. Din 2009 pînă în 2019 vor fi 21 de zile de vineri 13.

Tot cu ajutorul formulelor matematice, s-a calculat că intervalele de zile dintre două vineri 13 sînt codificate. Aceste intervale sînt de 27, 90, 181, 244, 272, 335 sau de 426 de zile. Deci este posibil ca două zile de vineri 13 să fie separate printr-un număr de zile mai mare decît are un an, aşa cum s-a întîmplat între 13 august 1999 şi 13 octombrie 2000. Matematicienii au calculat şi numărul zilelor de vineri 13 care au căzut, în timpul unui secol, în Vinerea Mare catolică, fapt care a făcut ca sărbătoarea de Paşti catolică să cadă pe 15 aprilie. Data sărbătorii de Paşti variază, fiind sărbătorită cel mai devreme pe 22 martie şi cel mai tîrziu pe 25 aprilie. Cel mai recent an în care sărbătoarea de Paşti a căzut pe 15 aprilie a fost 2001, iar următorul an care va îndeplini condiţia va fi 2063. În secolul al XXI-lea vor fi cinci astfel de ani (2001, 2063, 2074, 2085 şi 2096). De asemenea, se crede că Vinerea Mare, ziua crucificării lui Iisus Hristos, este la originea proastei reputaţii a acestei zile. Cu atît mai mult cu cît la Cina cea de taină, la masa lui Iisus au stat 13 persoane. În timp ce civilizaţia creştină adoră cifra 12 (12 luni, 12 ore etc), numărul 13 este considerat a fi al lui Iuda. În America Latină, echivalentul lui vineri 13 este marţi 13, în Italia, numărul asociat cu ghinionul este 17, iar în China, acesta este 4 (a cărui pronunţie este foarte apropiată de cea a cuvîntului chinez care înseamnă moarte).