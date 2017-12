Secretele oamenilor de succes

Persoanele care au reuşit să îşi construiască o carieră de succes trăiesc, în general, o viaţă foarte activă, având grijă să investească timp în activităţile cele mai importante încă de dimineaţă, înainte de priorităţile altor oameni. Printre cele mai frecvente lucruri pe care oamenii de succes le fac înainte de micul dejun se află exerciţiile fizice, meditaţia, dar şi timpul de calitate petrecut în familie. ”Dacă trebuie să se întâmple, atunci trebuie să se întâmple înaintea altor lucruri”, scrie Laura Vanderkam, expert în managementul timpului şi autoarea cărţii ”Ce fac înainte de micul dejun cei mai de succes oameni”. Această afirmaţie este susţinută şi de ştiinţă. Vanderkam citează descoperirea lui Roy Baumeister, profesor de psihologie la Universitatea de Stat din Florida, potrivit căreia determinarea este ca un muşchi care oboseşte din cauza lipsei de folosire. Autocontrolul slab şi carenţele din procesul luării de decizii apar mai târziu în timpul zilei. Pe de altă parte, dimineţile matinale asigură o doză proaspătă de voinţă, iar oamenii tind să fie mai optimişti şi pregătiţi să abordeze sarcinile solicitante.

Oamenii de succes ştiu că timpul este preţios, deci se trezesc devreme. În timp ce timpul lor este ocupat cu telefoane, întâlniri şi crize odată ce ajung la birou, orele dimineţii se află sub control. De aceea, mulţi dintre ei se trezesc chiar înaintea soarelui, ca să extragă cât de mult timp pot pentru activităţile care urmează. Un sondaj la care au participat 20 de directori executivi, citat de asemenea în studiul Laurei Vanderkam, arată că 90% dintre ei se trezesc înainte de 6 dimineaţa în timpul săptămânii. Indra Nooyi, CEO la PepsiCo, se trezeşte la 4 şi nu ajunge în birou mai târziu de 7 dimineaţa. CEO-ul Disney, Bob Iger, se trezeşte la 4.30 ca să citească, iar CEO-ul Square, Jack Dorsey, este în picioare de la 5.30, pentru o tură de alergat. Activitatea de top a dimineţii pentru cei bogaţi şi puternici pare să fie antrenamentul, fie că e vorba de ridicatul de greutăţi acasă sau de mersul la sală. Potrivit lui Vanderkam, CEO-ul Xerox, Ursula Burns, îşi programează o şedinţă personală de training de o oră, începând de la 6 dimineaţa, de două ori pe săptămână. Alţi CEO îşi folosesc dimineţile pentru yoga sau pentru alergat. Activitatea fizică înaintea micului dejun ajută la reducerea stresului pe tot parcursul zilei, împiedică efectele unei diete bogate în grăsimi şi îmbunătăţeşte somnul.

Orele liniştite ale dimineţii pot fi momentul ideal pentru a te concentra pe un proiect important de muncă fără a fi întrerupt. Mai mult, investirea timpului în aşa ceva de la începutul zilei asigură că primeşte atenţia ta înainte ca alţii, cum ar fi copiii, angajaţii sau şefii, să îl consume pe tot. Scrisul unui roman sau crearea de artă este uşor de evitat când stai toată ziua în şedinţe, eşti obosit şi înfometat şi trebuie să îţi dai seama ce mâncare e la cină. De aceea, mulţi oameni de succes investesc o oră sau mai mult în proiecte personale, înainte să îşi înceapă oficial zilele.

FAMILIA, ÎNAINTE DE MUNCĂ Deşi se obişnuieşte ca mesele în familie să fie lăsate pentru cină, unele persoane de succes folosesc dimineţile ca să investească în timpul cu familia, când fie le citesc poveşti copiilor, fie pregătesc un mic dejun copios împreună. Judi Rosenthal, un planner financiar din New York, a spus că, în afara cazurilor în care călătoreşte, dimineaţa este momentul special din zi dedicat fiicei sale mai mici. O ajută să se îmbrace, să facă patul şi uneori lucrează împreună la proiecte de artă. Judi consideră aceste 45 de minute cel mai valoros timp din zi. Este mai probabil ca în timpul serii să fie obosit după activităţile zilei, iar timpul poate fi irosit cu uşurinţă cu pregătiri pentru cină sau statul la televizor. De aceea, mulţi oameni de succes preferă să facă un ritual al dimineţii din apropierea de partenerul de viaţă, prin discuţii despre viaţă, finanţe, sarcini în casă şi planuri pentru săptămână. Totuşi, dacă vor să ajungă la timp acasă pentru cină, dimineţile pot reprezenta un moment minunat pentru întâlniri la cafea sau mic dejun. În plus, mesele de socializare sunt mai orientate spre muncă decât petrecerile de cocktail, notează Vanderkam. Christopher Colvin, avocat şi antreprenor din New York, a demarat un grup de socializare pentru foştii studenţi Ivy League, numit IvyLife. În majoritatea zilelor se trezeşte la 5.30 dimineaţa ca să îşi plimbe câinele şi să citească, dar în fiecare miercuri participă la un mic dejun de socializare IvyLife.

MEDITAŢIE PENTRU MINTE Personalităţile cer, în mod normal, la fel de mult de la ceilalţi pe cât realizează chiar ele, deci poate fi greu pentru ele să se deconecteze de la listele lor mentale cu priorităţi şi să se calmeze. Înainte să iasă pe uşă, mulţi oameni de succes se dedică unor practici spirituale, precum meditaţia sau rugăciunea, ca să se pregătească pentru stresul din timpul zilei. Manisha Thakor, un fost director executiv care acum conduce MoneyZen Wealth Management, practică meditaţia transcedentală, ca să îşi limpezească mintea. Face două şedinţe de câte 20 de minute pe zi, prima înainte de micul dejun şi a doua în timpul serii, şi se concentrează pe respiraţie şi pe repetarea unei mantre în gând. Exprimarea recunoştinţei este un alt fel excelent de a se aduna şi de a-şi forma perspectiva corectă înainte să se îndrepte spre birou. Notarea oamenilor, a locurilor şi a ocaziilor pentru care sunt recunoscători ia câteva minute, dar poate face o mare diferenţă în percepţia asupra vieţii. Directorul executiv farmaceutic Wendy Kay petrece o perioadă din dimineaţă exprimându-şi recunoştinţa, cerând îndrumare şi fiind deschisă spre inspiraţie, potrivit studiului lui Vanderkam. Planificarea zilei, a săptămânii şi a lunii în avans este un instrument important de management al timpului, care să îi ţină în cursă atunci când li se aglomerează programul. Un lucru inteligent este să folosească dimineţile ca să îşi prioritizeze activităţile şi să stabilească mersul zilei. În timp ce experţii în managementul timpului ar putea sugera să amâne verificatul mailurilor cât mai mult cu putinţă, mulţi oameni de succes încep ziua cu acest lucru. De exemplu, Gretchen Rubin, autorul cărţii ”The Happiness Project”, se trezeşte la 6 în fiecare dimineaţă, cu o oră înainte de familia ei. Îşi foloseşte timpul ca să facă ordine în mesajele primite, să îşi programeze ziua şi să citească din social media. Eliminarea acestor sarcini o ajută să se concentreze mai bine când trece la proiecte mai solicitante, i-a spus ea lui Vanderkam. Fie că stau în restaurantul din colţ, fie că citesc ziarele sau verifică blogurile şi Twitter-ul prin telefon, cei mai mulţi oameni de succes urmează un ritual în care citesc cele mai noi informaţii înainte de micul dejun.