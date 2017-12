Secretele Parcului Disneyland

Există şase secrete foarte bine păstrate la Parcul Disneyland. Un blog difuzat pe Internet dezvăluie ce se află în spatele decorurilor de mucava ale Parcului Disneyland din California, care alimentează această lume fascinantă a iluziei. În primul rând, toţi angajaţii de la Disneyland trebuie să respecte cu stricteţe eticheta pe care o impune parcul şi să se adreseze foarte corect vizitatorilor. Nu vor indica niciodată nimic arătând cu degetul, ci cu întreaga palmă în sus. Dacă sunt costumaţi în vreun personaj, nu au voie să părăsească sectorul încredinţat şi să se deplaseze în altă parte. Personalul masculin nu are voie să poarte barbă iar manichiura este obligatorie, pentru a avea mereu unghiile scurte şi îngrijite. Ca şi cum ar fi vorba de Big Brother din romanul lui George Orwell, urechile celui mai vestit şoricel Mickey se află peste tot în parcul de distracţii. Nu doar pe tot felul de produse care sunt vândute la tarabele de suveniruri, ci şi pe afişe sau în structurile arhitecturale, pe hârtiile de ambalaj, în forma scaunelor sau a ouălor servite la micul dejun în hoteluri.

Deşi mascota parcului de distracţii este un şoricel, această lume magică şi a fanteziei duce o luptă acerbă împotriva rozătoarelor. În fiecare seară, după plecarea ultimului vizitator, se eliberează o armată de 300 de pisici care străbat în lung şi în lat domeniul extins al Disneyland şi care ţin sub control populaţia şoarecilor din parc. Puţină lume ştie că în incinta parcului Disneyland se află Club 33, unul din cele mai selecte baruri din SUA. Se află deasupra unui magazin din New Orleans Square. Doar 487 de persoane fac parte din acest club select, care are o listă de aşteptare ce se întinde pe 14 ani.

În Parcul Disneyland nu tot ceea ce pare aşa este. Mai ales la Wonderland. Designul parcului este gândit pentru ca fiecare vizitator să se cufunde într-un anumit basm. De aceea, arhitecţii au făcut eforturi pentru a crea iluzii optice forţând perspectivele. Astfel, clădiri precum Castelul Frumoasei Adormite măsoară 23 de metri înălţime, dar pare mult mai înalt, datorită cărămizilor şi decoraţiilor arhitecturale care sunt tot mai mici, pe măsură ce sunt plasate spre vârf. Nu în ultimul rând, ca orice lume magică ce se respectă, Disneyland îşi întreţine propriul mister cu ajutorul unei fantome. În timpul construcţiei parcului, Walt Disney a decis să supravegheze personal lucrările şi s-a mutat cu familia într-un mic apartament construit în dreptul staţiei de pompieri din Main Street. Aici îşi petrecea nopţile studiind şi corectând planurile parcului în sufrageria casei. Pentru a-i aminti prezenţa, în fiecare seară se aprinde o lumină în această cameră, care îi reflectă umbra şi poate fi văzută din stradă. După ce toată lumea a plecat, lumina se stinge automat, dar se reaprinde în seara următoare. Iar planurile de pe birou apar cu noi corectări.