Secretele soțului sârb al ambasadorului olandez la București: CRIMA DE LA BELGRAD

Bratislav Grubačić, soțul sârb al actualui ambasador olandez la București, Stella Ronner Grubačić, a fost acuzat că ar fi avut un rol în asasinarea jurnalistei Radislava Dada Vujasinović (Dade Vujasinović) în 8 aprilie 1994 la Belgrad. Informația apare în unele relatări din presa din fosta Iugoslavie. El nu a fost însă niciodată acuzat oficial, dar presa sârbă și croată au scris de relația sa apropiată cu jurnalista despre care oficial se spune că s-ar fi sinucis chiar dacă mai mulți anchetatori susțin pista crimei. Mai mult,rudele jurnalistei au susținut că acesta ar fi jucat un rol în moartea acesteia.

Radislava Dada Vujasinović (Dade Vujasinović) a fost o eroină a luptei împotriva dictatorului sârb Slobodan Miloșevici și a celebrului Arkan la începutul anilor 90.

Grubačić este considerat un intim al Puterii de la Belgrad, el având și mai multe afaceri locale, dar are legături și în Kosovo, unde ar fi fost implicat într-un alt scandal legat de ambasada americană în Serbia pe care nu vom insista acum.

Bratislav Grubacic, fost jurnalist şi actual om de afaceri, a fost preşedintele Consiliului de Supraveghere al SMATSA, Administraţia Sârbă a Serviciilor de Trafic Aerian, o posibilă legătură cu Nelu Iordache.

Bratislav Grubačić apare în celebrele fotografii din Poiana Brașov de Revelion cu soția sa-ambasadorul Olandei, controversatul Nelu Iordache și cu un alt personaj la fel de interesant de care vom vorbi mai jos.

Grubačić, un fost jurnalist, a cunoscut-o pe Stella la Belgrad in anul 2000 când aceasta era ambasadorul Olandei în Croația și era implicată într-un scandal privind susținerea homosexualilor.

Sârbul era cunoscut ca un apropiat al lui Bojan Bugarči, consilier de politică externă al președintelui sârb de la aceea vreme Slobodan Milošević (Slobodan Miloșevici), scria presa croată din diaspora, dar apare și în relații apropiate cu actualul președinte sârb, Aleksandr Vucic.

În presa croată din străinătate sunt citate rude ale lui Dada Vujasinović care îl acuzau pe Grubačić de implicare fără a da însă multe detalii.

Grubačić avea în anii 90 o relație cu jurnalista și deținea cea de-a doua cheie de la apartamentul ei din Belgrad. Criminalul sau criminalii nu au spart usa și de aici au apărut speculațiile privind un posibil rol pe pista crimei.

Dada a fost găsită împușcată în piept cu o armă de vânătoare și de aici au apărut suspiciunile din presă care negau varianta oficială a sinuciderii, iar ușa apartamentului nu era forțată ceea ce a alimentat speculația despre Grubačić.

Autoritățile sârbe nu l-au acuzat însă niciodată oficial pe Grubačić, varianta oficială fiind sinuciderea jurnalistei, dar presa de la Belgrad a scris mult pe subiect vorbind chiar de implicarea serviciilor secrete sârbe sau chiar a mafiei și susținând că ar fi fost vorba de o crimă. Unii jurnaliști au vorbit chiar de implicarea celebrului Arkan în moartea lui Dada, aceasta demascând filiera condusă de acesta și legăturile cu lumea politică de la Belgrad.

Raportul final prin care s-a închis cazul a fost realizat de procurorii olandezi peste 10 ani mai târziu ceea ce ar pune un semn de întrebare privind seriozitatea anchetei, spun unii jurnaliști de la Belgrad.

Bratislav Grubačić, originar din Niš, ar fi fost un lider al Uniunii Tineretului Socialist din Serbia, unde a funcționat și Bojan Bugarči, dar a fost implicat și în mai multe negocieri politice la nivel înalt la Belgrad, printre care cu Zoran Djindjic, pe care apoi l-a detronat printr-un complot, și mulți politicienii sârbi actuali, mai spune presa de la Belgrad.

Un personaj reținut pentru trafic cu droguri din Olanda apare în fotografiile cu ambasadorul Tărilor de Jos în Poiana Brașov de Revelion.

În afară de Nelu Iordache, în fotografii separate cu acesta apare în preajma lui Stella Ronner Grubacic și fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie, comisarul sef Petru Pitcovici, reținut într-un dosar de trafic cu droguri din Olanda.

Acesta a fost pozat la masa cu Nelu Iordache, jucand sah, in seara zilei de 1 ianuarie 2018, cu cateva minute inainte de cina luata de afacerist cu Stella Ronner Grubacic, timp in care ambasadoarea se intretinea la bar cu alte persoane. Despre Petru Pitcovici trebuie spus ca, in 2016, a fost retinut de DIICOT si apoi arestat pe motiv ca ar fi sprijinit o grupare de traficanti de droguri de mare risc pe ruta Olanda-Romania, scrie Lumea Justiției.

Petru Pitcovici, reţinut de DIICOT în mai 2016, era denumit “Naşul” în discuţiile traficanţilor de droguri pe care i-ar fi ajutat. Bărbatul care a dat banii pentru cocaina din Olanda spunea că Pitcovici ştia că trei persoane merg să aducă droguri în ţară, potrivit anchetatorilor DIICOT.

Pitcovici a fost ridicat din faţa unui restaurant din Capitală, unde era împreună cu bărbatul care a plătit pentru aducerea drogurilor în ţară.