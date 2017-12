Secretul frumuseţii Matildei-Pascal Cojocăriţa este... munca

Fostă Miss România în anul 1978, interpreta de muzică populară Matilda Pascal-Cojocăriţa se menţine foarte bine, la o vîrstă respectabilă. Artista a dezvăluit că pentru a se întreţine nu face nimic deosebit, secretul frumuseţii sale fiind... munca! „Secretul meu este multă, multă muncă şi foarte multe drumuri. În plus, am un soţ care mă iubeşte foarte tare şi eu îl iubesc şi am copii care îmi dau cele mai mari satisfacţii. Acesta este secretul frumuseţii mele. Eu dorm puţin şi muncesc mult. Ca orice femeie, şi eu îmi permit, uneori, să îmi fac tabieturile. Nu am timp să mă duc la cosmetică, eu îmi fac tot ce ţine de aceasta. În maşină am şi coafor, şi manichiură şi pedichiură”, a dezvăluit Matilda.

Se pare că secretul frumoasei interprete este apreciat şi de iubitorii de folclor, Matilda Pascal-Cojocăriţa fiind foarte solicitată să susţină concerte, atît la petreceri private, cît şi la spectacole foarte mari. În plus, Matilda mai pregăteşte fanilor săi un nou material discografic, la care lucrează de mai bine de doi ani. „Muncim la noul album de aprox. doi ani, pentru că este foarte greu, nu avem timp şi atunci cînd găsim puţin timp liber ne mai ocupăm şi de acesta. Dar eu nu disper, pentru că nu îmi place să scot pe piaţă albume foarte des. Nu este pentru mine o mîndrie să am 20.000 de albume pe piaţă, prefer să am cîteva, dar bune, pe care lumea le cere şi le doreşte”, a mai spus artista.