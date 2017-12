Secretul longevităţii

Un medicament antidiabetic comun, metformina, va fi subiectul unor teste pe subiecţi umani, în SUA, după ce cercetătorii au descoperit că ar putea conţine elemente-cheie pentru prelungirea speranţei de viaţă până la, în medie, 120 de ani, potrivit unui studiu publicat pe telegraph.co.uk. Cercetătorii cred că acest medicament ar putea fi eficient în încetinirea procesului de îmbătrânire, apariţia unor maladii precum Alzheimer şi Parkinson putând fi astfel prevenită mai mult timp.

Studii anterioare au demonstrat deja că metformina, un medicament utilizat în mod obişnuit în tratarea diabetului de tipul II, poate prelungi viaţa, însă testele au fost realizate doar pe animale. Agenţia pentru reglementarea alimentelor şi medicamentelor din SUA (Food and Drug Administration) şi-a dat recent acordul pentru ca acest medicament să fie testat pe oameni, iar dacă se va dovedi eficient, ar putea oferi persoanelor de peste 70 de ani şansa de a fi la fel de sănătoase biologic ca acelea de 50 de ani, potrivit cercetătorilor americani. Specialiştii vorbesc în acest caz despre tratarea procesului de îmbătrânire în locul bolilor provocate de aceasta, precum cancerul, diabetul şi demenţa. Cercetătorul scoţian Gordon Lithgow, de la Buck Institute for Research on Ageing din California, unul dintre autorii studiului, a declarat: ”Dacă ţinteşti procesul de îmbătrânire şi îl încetineşti, atunci încetineşti toate bolile asociate îmbătrânirii. Este revoluţionar. Nu s-a mai întâmplat până acum. Avem toate motivele să credem că este posibil. Viitorul înseamnă să luăm elementele de biologie pe care le-am dezvoltat până acum şi să le aplicăm pe oameni”.

Îmbătrânirea nu este o parte inevitabilă a vieţii, spun specialiştii, explicând că toate celulele conţin un tipar ADN care, în principiu, ar putea face ca organismul să funcţioneze corect la nesfârşit. Însă, pe parcursul vieţii, miliardele de diviziuni celulare care au loc pentru ca organismul să funcţioneze corect fac posibilă apariţia erorilor în acest proces de divizare. La un moment dat, organismul nu mai poate repara erorile. De exemplu, în cazul cancerului, celulele nu mai pot scăpa de mutaţii, fapt care determină apariţia tumorilor. Cercetătorii cred că metformina, cel mai utilizat medicament antidiabetic, care este şi extrem de ieftin, este cel mai bun candidat în aceste teste clinice. Metformina creşte numărul moleculelor de oxigen eliberate într-o celulă, fapt care oferă robusteţe şi longevitate. Medicamentul a fost testat pe viermii C.elegans, iar aceştia nu numai că au îmbătrânit mai lent, ci şi-au păstrat şi o stare bună de sănătate, mai mult timp. La fel s-a întâmplat cu şoarecii folosiţi pentru testarea acestui medicament, rozătoarele beneficiind de o prelungire a vieţii cu 40%.

Anul trecut, cercetători de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie au descoperit că pacienţii umani care au primit ca tratament antidiabetic metformină au trăit mai mult decât persoane care nu sufereau de această boală. În medie, viaţa lor a fost prelungită cu opt ani. Testele care vor debuta anul viitor în SUA - Targeting Aging with Metformin sau TAME -, pentru care în prezent se colectează fonduri, vor avea ca subiecţi 3.000 de persoane între 70 şi 80 de ani, care suferă sau au un risc de a se îmbolnăvi de cancer, maladii cardiace şi demenţă. În SUA, în prezent, speranţa de viaţă este de 82,8 ani în cazul femeilor şi de 78,8 ani în cazul bărbaţilor, iar cercetătorii se aşteaptă la o creştere de 50%. Autorii acestui studiu se gândesc că descoperirea unui... vaccin antiîmbătrânire ar fi o soluţie mai bună decât găsirea unui tratament universal anticancer. Stephanie Lederman, director executiv al American Federation for Aging Research din New York, participantă la acest studiu, spune că nu se doreşte a se găsi o ”fântână a tinereţii”, ci o posibilitate de a prelungi viaţa sănătoasă.