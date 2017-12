Secretul lui Jake Gyllenhaal

Actorul american Jake Gyllenhaal a mărturisit într-un interviu recent că a apelat la un nou stil de arte marţiale, denumit Parkour, deoarece a avut nevoie să îşi fortifice musculatura pentru rolul din “Prince of Persia: The Sands of Time”. Actorul a declarat că pentru acest rol deosebit de solicitant nu a mers în sala de fitness, ci a trebuit să înveţe să escaladeze ziduri şi să sară peste multe baricade. “Nu am făcut niciodată ceva atât de intens pentru a-mi schimba aspectul fizic. E un rol foarte solicitant. Iar atunci când mă implic pentru un rol, o fac total”, a declarat Jake Gyllenhall. Parkour este un nou stil de arte marţiale franţuzesc, cunoscut şi sub numele de Free Running. “Am lucrat mult cu David Belle, cel care a inventat stilul Parkour. Am lucrat şi cu mulţi gimnaşti. Am început să sar peste o mulţime de lucruri agăţate pe diverse suporturi şi am învăţat mai întâi noţiunile de bază, iar apoi am început să lucrez, progresiv, pe suprafeţe mai dificile. Treptat, am ajuns să sar tot mai mult şi mai sus”, a explicat actorul american. Jake Gyllenhaal a mărturisit cu această ocazie că adoră să îşi facă singur o parte din cascadoriile impuse de rolurile pe care le interpretează, însă a recunoscut că anumite scene din acest film produs de compania Disney l-au obligat să îşi depăşească limitele fizice.

Deşi filmările s-au încheiat, Jake intenţionează să îşi practice în continuare această disciplină sportivă extrem de acrobatică. Aşa a trecut probabil şi mai uşor peste despărţirea de Reese Witherspoon. Dar Jake Gyllenhaal pare decis să mai acorde o şansă iubirii. Potrivit ultimelor bârfe de la Hollywood, starul din ”Brokeback Mountain” s-a cuplat cu actriţa australiană Isabel Lucas. Cei doi au fost văzuţi prima dată împreună în Canada, la Montreal. Actorul, care se află în oraş pentru turnarea ultimului lui film, ”Source Code”, părea extrem de prins de frumoasa lui parteneră de cină.