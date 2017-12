Secretul naționalei de fotbal pe plajă a României

La sfârșitul săptămânii trecute, în Estonia, la Pärnu, reprezentativa României de fotbal pe plajă, alcătuită numai din jucători constănțeni și antrenată de Viorel Farcaș, a reușit o spectaculoasă calificare în Euroliga A. Fotbaliștii tricolori au revenit, după un singur an de absență, în întrecerea celor mai puternice reprezentative europene de fotbal pe plajă, iar victoria finală din Estonia a fost o surpriză și pentru Viorel Farcaș: „Sincer, nu ne așteptam. Și pentru noi a fost o surpriză. Ne-am dorit să ajungem cât mai sus, dar nu credeam că putem reveni după un singur an. Secretul este să vrei, să ai dorință, băieții au muncit și se cunosc de mult timp. Relațiile de joc există, ei joacă împreună și la iarbă și orice mișcare în teren se simte. A contat această unitate de grup și ne bucurăm că ne-am calificat în prima ligă valorică. Săptămâna viitoare suntem așteptați la București și sperăm ca acești băieți să fie recompensați, pentru că merită și eu cred că acest lucru se va întâmpla după modul în care am fost încurajați și susținuți până acum de federație”, a declarat Viorel Farcaș.

Surpriza turneului a fost utilizarea ca portar a lui Ionuț Florea, „Boață” impresionând prin paradele sale și prin cele patru goluri marcate cu șuturi de la distanță. „Am inovat cu Boață pe postul de portar, pentru a compensa vârsta jucătorilor printr-o posesie a balonului, în vederea diminuării efortului fizic. Suntem prima echipă națională de fotbal pe plajă care a avut un portar cu numărul 9”, a adăugat Farcaș.

Pentru Ionuț Florea, victoria din Estonia a reprezentat și un frumos cadou, „Boață” împlinind ieri vârsta de 31 de ani. „A fost cel mai frumos turneu din cariera mea din fotbalul pe plajă. Am demonstrat că meritam această promovare. Anul viitor vom avea meciuri foarte grele, cu echipe care se pregătesc zece luni, în timp ce la noi pregătirea este mult mai scurtă. Dar fotbalul de plajă a ajuns extrem de tacticizat. Avem și cea mai în vârstă echipă, dar maturitatea și experiența ne vor ajuta să facem față primei divizii. Inovația cu mine în poartă s-a dovedit a fi OK și să sperăm că vom reuși să ne menținem în prima ligă. Echipa de fotbal pe plajă a României este o familie. Ne cunoaștem foarte bine, știm despre fiecare ce probleme are și sper să fim și în anii viitori împreună. Nici cei de la federație nu se așteptau la un astfel de rezultat”, a declarat Ionuț Florea, portarul-înaintaș al tricolorilor, care l-a secondat în clasamentul golgheterilor pe Marian Măciucă, „omul-foarfecă”, autor a opt goluri în turneul de la Pärnu.

Rezultatele înregistrate în Estonia de reprezentativa României: 6-5 (Marian Măciucă 3, Raj Cărăulean, Ionel Posteucă, Ionuț Florea) cu Azerbaidjan - după prelungiri, 3-4 (Marian Măciucă, Ionel Posteucă, Adrian Tănase) - la loviturile de departajare, 3-3 (Dorel Zaharia, Marian Posteucă, Ionuț Florea) cu Turcia și 4-3 (Ionuț Florea 2, Dorel Zaharia, Marian Măciucă) cu Cehia - în Grupa a 2-a și 3-2 (Marian Măciucă, Gabriel Dobre, Ionel Posteucă) - la loviturile de departajare, 6-6 (Marian Măciucă 4, Raj Cărăuleanu, Ionel Posteucă) cu Estonia - în finala Euroligii B.

Lotul României a fost alcătuit din următorii jucători: Ionuţ Florea și Iulian Gîndac (portari), Iulian Răvoiu, Adrian Tănase, Ionel Posteucă, Gabriel Dobre, Marian Posteucă, Raj Cărăuleanu, Dorel Zaharia și Marian Măciucă (jucători de câmp).

Anul viitor, în Euroliga A, România va înfrunta Portugalia, Ucraina, Rusia, Spania, Italia, Elveţia şi Franța.