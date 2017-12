Secretul siluetei Loredanei

Loredana pare să fi descoperit secretul tinereţii prelungite. La cei aproape 43 de ani, cântăreaţa are o siluetă de invidiat şi nu ezită să-şi scoată în evidenţă atuurile fizice ori de câte ori are ocazia. Ea a mărturisit, recent, care este unul dintre cele mai importante secrete ale aspectului fizic excelent: micul dejun. „Dimineaţa beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineaţă, am mâncat un iaurt şi am pus nişte seminţe de in. Vă recomand şi vouă, e foarte săţios”, a declarat artista.

Cât despre cariera ei, Lori recunoaşte că este norocoasă, chiar dacă acest lucru înseamnă multă muncă. „E un lux să poţi face turnee în România. Sunt puţini artişti care au această şansă şi eu sunt printre cei norocoşi. Mă bucur foarte mult că am ocazia să revin în sălile de spectacol din ţară”, a mai spus cântăreaţa.

(C. S.)