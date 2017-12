Secretul tinereţii lui Susan Sarandon

La 63 de ani pe care nu îi arată deloc, actriţa americană Susan Sarandon pare să fii găsit fântâna tinereţii. S-a despărţit după 23 de ani de relaţie fără acte de actorul Tim Robbins, dar Susan Sarandon nu numai că are puterea să meargă mai departe, ci descoperă noi teritorii. Alături de Jonathan Bricklin, un om de afaceri de 32 de ani, pe care mulţi l-au suspectat ca fiind noul său ioubit, a deschis un club de ping-pong, care se bucură de mare succes la New York. S-ar părea că secretul ei constă în faptul că diva evită ţigările. „Nu fumaţi. Este atât de rău pentru ten. Şi cred că ajută foarte mult să fii cât de fericit poţi”, afirmă Susan Sarandon. Pe de altă parte, actriţa a dezvăluit că are o relaţie foarte bună cu copiii ei: „Este drăguţ să ai ceva în comun cu copiii tăi. Toţi micuţii mei au fost curioşi, energici şi interesaţi de lucruri”. Iar concluzia pentru a dobândi toate acestea este, după Susan Sarandon, să vezi partea pozitivă a vieţii. „Urăsc că sună ca o bătrână hippy ce sunt, dar cred că orice lucru rău se poate transforma într-unul bun. Fiecare zi este un miracol, nu?”.