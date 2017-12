Secţia 2 Poliţie…fără chef de muncă

Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa par să nu mai aibă chef de muncă în ultima perioadă. Acest lucru îl spun constănţenii care locuiesc pe raza de competenţă a secţiei. În noapte de miercuri spre joi, pe strada Soveja, în apropierea pieţei Tomis III, au avut loc mai multe spargeri. Păgubiţii spun că şapte garaje au fost sparte şi, cu toate că au depus plângere, nu s-a prezentat niciun poliţist pentru a face cercetări. Toate lacătele garajelor au fost tăiate, iar din interior au fost furate diferite bunuri. “Joi dimineaţă, când am vrut să plec la serviciu, am observat că garajul meu este spart. Când m-am uitat mai atent am văzut că încă cinci garaje au fost sparte. Bine că nu mi-au furat maşina, că era în garaj. Nici până în acest moment (n.r. vineri seară) nu a venit nimeni de la poliţie”, a declarat Reşat Selim. Unul dintre păgubiţi s-a prezentat în cursul zilei de joi la sediul Secţiei 2 Poliţie Constanţa pentru a face o reclamaţie. Bărbatul a declarat că nu a fost întâmpinat într-un mod prea plăcut. “M-am dus la poliţie ca să fac plângere pentru toate cele şapte garaje. Am făcut plângerea în dublu exemplar şi l-am rugat pe ofiţerul de la poartă să-mi dea un număr de înregistrare, moment în care acesta a ezitat. Probabil nu i s-a părut important cazul nostru. Când am văzut că nu îmi dă, i-am spus că mă voi duce la Poliţia Municipiu să depun plângerea şi atunci subit s-a rezolvat problema. În tot acest timp, el vorbea la telefon cu cineva care îl spunea ce întrebări să-mi adreseze. M-a întrebat dacă am pus mâna pe maşină şi i-am spus că da, pentru că am vrut să văd ce mi-a furat şi atunci a zis “Aaa…păi dacă aţi pus mâna..”. I-am explicat că lacătele tăiate sunt încă acolo şi că pe acelea nici măcar nu le-am atins. Mi-a spus că o să vină cineva de la ei să facă cercetări şi i-am aşteptat în zadar pentru că nu au venit”, a declarat Constantin Angelescu.

CAZ SIMILAR. Acesta nu este singurul caz în care Secţia 2 nu răspunde solicitărilor. În cursul săptămânii trecute, ei au fost solicitaţi de către agenţii unei firme de pază şi protecţie, care au prins o persoană care a furat bunuri dintr-un magazin. Răspunsul celor de la secţie a fost unul demn de un om al legii: “Noi avem alte treburi mai importante acum! Dacă tot v-aţi recuperat prejudiciul, noi pentru ce să mai venim? Daţi-i drumul să plece”. Contactat telefonic, comandantul Secţiei 2 Poliţie Constanţa spune că acuzaţiile nu sunt reale. “Ştiu că a fost un domn care a venit şi a făcut plângere şi, din câte ştiu, la faţa locului a fost o echipă pentru cercetări. Iar la solicitarea cu furtul din magazin, fiind doar trei sau patru patrule, în cazul în care aveau alte solicitări este posibil să se fi dus după ce au terminat”, a declarat cms. Marius Vasile.