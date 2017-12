Secţia de Arşi de la Floreasca, funcţională la sfârşitul lunii

Secţia de Arşi de la Spitalul Floreasca va fi funcţională înainte de sfârşitul lunii mai, a declarat, miercuri, ministrul Sănătăţii, dr. Patriciu Achimaş-Cadariu, susţinând că aşa a fost informat de reprezentanţii unităţii spitaliceşti. Informaţia vine după ce, pe 21 aprilie, ministrul l-a demis pe managerul Spitalului Floreasca, Nicuşor Louchi, pe motiv că Secţia de Arşi nu era funcţională în întregime deşi trecuse termenul de 3 luni acordat ca ultimatum. ”Secţia nu e complet operaţională. Am avut destulă răbdare. În decembrie, dădeam un termen de trei luni. Chiar cred că nu am forţat pe nimeni să facă imposibilul. Aşa mi s-a spus atunci, că în 3 luni poate să fie rezolvată problema”, a declarat atunci ministrul. Reamintim că Secţia de Arşi de la Floreasca a fost dotată încă din 2013, însă abia doi ani mai târziu, în aprilie 2015, s-au eliberat avizele de funcţionare. Ulterior a fost pusă problema specializării personalului medical. Costurile pentru acest proiect au fost de 8,5 milioane de euro, iar fondurile au fost alocate de Ministerul Sănătăţii şi de Primăria Sectorului 1. Clinica de la Spitalul Floreasca are 6 saloane cu aparatură specială unică în România, unde ar putea fi trataţi simultan 6 pacienţi cu arsuri grave. După tragedia din Colectiv, blocajul secţiei a dus la un scandal public, pentru că răniţii cu arsuri grave nu au putut fi internaţi în acea secţie.