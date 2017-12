Secţia de Chirurgie I va fi modernizată în 2014

Pentru că este început de an şi pentru că fiecare „casă“ trebuie să se gospodărească astfel încât resursele să-i ajungă până la sfârşit de an, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a aprobat, ieri, proiectele prin care dirijează, din sumele primite de la centru, banii pentru funcţionarea fiecărei instituţii pe care o are în subordine. Pe capitole, categorii şi subcategorii, fiecare instituţie pentru funcţionarea căreia răspunde CJC a primit banii pentru salarii, utilităţi şi cheltuieli până în luna noiembrie, după cum a explicat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir, cel care a condus şedinţa de ieri a Consiliului. Dragomir a precizat că, anul acesta, angajaţii CJC au lucrat mai puţin la distribuirea banilor primiţi de la centru pentru fiecare instituţie în parte, pentru că, de data aceasta, listele bugetare au venit pe capitole foarte clare. „Bugetul pentru anul acesta este, în linii mari, în cuantumul bugetului din anul trecut. Cu aproximaţie. Anul trecut am pornit cu 110 milioane de lei şi am terminat cu 113. Să sperăm ca, dacă am început 2014 cu 116 milioane de lei, să-l terminăm cât mai sus, asta în funcţie şi de fondurile care ne mai vin pe parcurs de la bugetul de stat. Am căutat să acoperim, în primul rând, salariile, ca să nu avem probleme la subunităţiile din subordine, hotărârile judecătoreşti, care trebuie plătite în cursul anului 2014, şi cheltuielile materiale pentru buna funcţionare“, a declarat Dragomir. În ceea ce priveşte investiţiile, viceliderul CJC a arătat că au fost inventariate priorităţile la nivelul tuturor instituţiilor şi, în funcţie de banii care au fost disponibili, s-a stabilit unde trebuia mai mult şi s-au alocat sumele în direcţiile respective.

SĂNĂTATEA, PRIORITARĂ Autoritatea judeţeană a pus pe primul plan reparaţiile capitale la secţia de Chirurgie I, care funcţionează la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi pe care CJC va trebui să o repare. „Va trebui să facem tot ce e necesar pentru modernizare, pentru că ministerul ne-a aprobat o sumă pentru tot ce înseamnă echipament şi, ca atare, nu putem să ratăm o asemenea ocazie. Vorbim despre aproximativ 2,4 milioane de lei, la estimarea pe care ne-a făcut-o constructorul, însă vom vedea pe parcurs care vor fi cheltuielile reale. În buget este cuprins şi leasingul pentru echipamentele de la Secţia de Chirurgie Cardiovasculară. Începând din acest an o să existe o perioadă de graţie şi pentru Secţia de Ortopedie-Traumatologie“, a declarat Dragomir. Vicepreşedintele CJC a precizat că o altă prioritate, la capitolul investiţii, face referire la cofinanţarea proiectelor pe care instituţia le are în derulare cu cofinanţare de 2%. Având în vedere contribuţia mică, „ar fi păcat să nu fie duse la capăt, în condiţiile în care cele mai multe proiecte au decontările imediate, adică nu implică şi alte cheltuieli din partea Consiliului Judeţean“. În altă ordine de idei, Dragomir a spus că se va analiza ce lucrări de infrastructură sunt necesare la instituţiile de cultură, un exemplu în acest sens fiind acoperişul de la Biblioteca „I.N. Roman“, dar şi la capitolul drumuri.

DEZVOLTARE, NU DOAR FUNCŢIONARE În privinţa Direcţiei de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului, vicepreşedintele CJC a spus că sumele care au fost repartizate de la centru au fost alocate în integralitate instituţiei. „Este vorba de aproximativ 28 milioane de euro şi o să vedem ce mai putem asigura din fondurile proprii ale CJC. Noi am fi preferat să asigurăm o finanţare pentru proiecte de dezvoltare ale acestei direcţii, pentru că este o direcţie foarte mare şi trebuie să aducem o îmbunătăţire a calităţii serviciilor, altfel ar fi un dezastru pentru direcţia noastră. Deocamdată, suma alocată este puţin mai mare decât cea de anul trecut şi sperăm să nu întâmpinăm mari probleme“, a completat vicepreşedintele CJC.