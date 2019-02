Secţia de investigare a magistraţilor avertizează asupra atacurilor la care este supusă

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut, joi, Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie să clarifice de urgenţă situaţia în ceea ce priveşte dosarul deschis pe numele fostului procuror şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Reprezentanţii Secţiei pentru investigare a infracţiunilor din justiţie atrag atenţia asupra atacurilor grave la care instituţia este supusă, după anunţul citării Laurei Kovesi, precizând că orice încercare de intimidare reprezintă presiune.



"Conducerea acestei structuri atrage atenţia asupra pericolului creat de astfel de atacuri grave şi total nefondate la adresa independenţei procurorilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei cu profesionalism şi obiectivitate. Acreditarea ideii că procurorii din cadrul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie acţionează ca "pluton de execuţie" şi că această Secţie "se dovedeşte o măciucă în mâinile puterii politice'', reprezintă o ofensivă fără precedent şi o presiune extrem de periculoasă asupra magistraţilor implicaţi în derularea procedurilor judiciare în curs. Precizăm, clar şi răspicat că procurorii din cadrul Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie procedează întotdeauna la aplicarea întocmai a legii, indiferent de calitatea persoanei vizate, de dosarele penale instrumentate, asigurând respectarea drepturilor procesuale ale acestora, inclusiv a prezumţiei de nevinovăţie, crearea aceste structuri de parchet fiind tocmai o garanţie a independenţei magistraţilor şi, nicidecum un instrument de represiune asupra acestora, astfel cum, în mod tendenţios şi nefondat, se afirmă de anumite în voci în spaţiul public", transmite Secţia pentru investigare a infracţiunilor din justiţie, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii Secţiei atrag atenţia asupra faptului că orice încercare de intimidare a procurorilor în activitatea pe care aceştia o desfăşoară reprezintă presiuni şi ingerinţe nepermise în activitatea procesuală penală, sens în care fac apel la toţi reprezentanţii partidelor politice şi a formatorilor de opinie pentru adoptarea unei atitudini decente şi rezervate, "libertatea de exprimare trebuind a fi menţinută în limitele rezonabile ale unui discurs public moderat şi echilibrat".

Una dintre “vocile publice” este cea a preşedintelui Klaus Iohannis, care a cerut, joi, Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie să clarifice de urgenţă situaţia în ceea ce priveşte dosarul deschis pe numele fostului procuror şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilităţi în statul român, indiferent de funcţiile pe care le ocupă, trebuie să fie protejarea şi consolidarea statului de drept. Solicit Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie corectitudine maximă, respectarea cu stricteţe a legii şi clarificarea rapidă a situaţiei în ceea ce priveşte dosarul deschis pe numele doamnei Laura Codruţa Kövesi, conducerea acestei secţii având o imensă răspundere în acest sens. Secţia specială pentru anchetarea magistraţilor nu trebuie sub nicio formă să fie un instrument politic de anchetă şi intimidare a magistraţilor şi procurorilor. Am contestat încă de la început înfiinţarea unui astfel de organism (…)”, a afirmat Klaus Iohannis, printr-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Procurorul de caz, Adina Florea, a declarat, joi, că dosarul a fost deschis în urma unei sesizări din decembrie 2018 a lui Sebastian Ghiţă, iar speţa este tratată ca oricare alta, fără a fi analizată cu dublă măsură.

PSD a făcut un apel către liderii partidelor să nu politizeze ”punerea sub acuzare a doamnei Kovesi”

PSD a făcut un apel, joi, către liderii partidelor să nu politizeze ”punerea sub acuzare a doamnei Kovesi”, susţinând că legile justiţiei adoptate de majoritatea PSD-ALDE îi oferă acesteia suficiente garanţii că în cursul anchetei i se vor respecta drepturile fundamentale.



”Justiţia trebuie lăsată să îşi facă datoria! Încetaţi să politizaţi punerea sub acuzare a doamnei Kovesi! Astăzi, legile justiţiei adoptate de majoritatea PSD-ALDE îi oferă doamnei Kovesi suficiente garanţii că în cursul anchetei i se vor respecta drepturile fundamentale şi că nu vor fi imixtiuni ale serviciilor secrete, iar dacă va fi trimisă în judecată, va avea parte de un proces corect, în faţa unor complete legal constituite.

Spre deosebire de retorica viciată a celor care acuzau „penalii” înainte de o condamnare, PSD va respecta prezumţia de nevinovăţie a doamnei Kovesi şi nu va susţine nici că este „o penală”, nici că a luat mită, că a comis abuz în serviciu sau că a făcut mărturii mincinoase. Toate acestea vor trebui demonstrate în faţa instanţei de judecată. Până atunci aveţi încredere în Justiţie şi lăsaţi probele să vorbească, nu politicienii”,se arată într-o postare de pe pagina oficială de Facebook a PSD.