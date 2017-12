Secţia de presă a CC nu a murit. Gâfâie şi nu se lasă. Cu bască, ca o mireasă, mă rog, care se crede frumoasă. Sub forma unui strigoi, respiră prin CNA. Dacă sari pârleazul, te-ai ars! Vrei libertatea presei, te-am desfiinţat! Mirceo, la gunoi! La Badea mă refer. Te-ai legat la cap cu Puterea, să nu te miri că o iei în bot! După aia, mănânci compot. Chiar nu ştii să lauzi? Dacă vrei să te reabilitezi, închină măcar o odă preşedintelui iubit, că doar el ne-a mai lipsit… Cine dă în Elena, are de-a face cu Udrea! Elena reprezintă noile fabrici şi uzine ale patriei. Cine critică părul blond, atenţie, trebuie să se oxigeneze. Aşa procedează Puterea. Dacă se băşică, nu se furnică, se oxigenează. Adică, după cum ştim cu toţii, îşi schimbă părul, dar năravul, se ştie, ba! Ziarişti independenţi, ăştia care mai sunteţi pe lângă hotarele patriei, clonţul jos! Băgaţi cornul în pernă. Dacă nu vă potoliţi, vă bagă CNA pumnul în gură! În privinţa spiritului critic, CNA trage cortina. Cine critică Puterea, vorba proverbului prelucrat de şefii cu presa, ăla este! Precum răzvrătitul din poveste… Votul de blam s-a transformat într-o amendă usturătoare pentru toţi cei cărora le-a intrat libertatea presei în cap. Le-a intrat? Să le iasă pe unde le-a intrat! Ciocul mic şi ochii la uşă… Propagandiştii Puterii sunt gata să ia televiziunile libere cu lopata şi să le umfle ca la Sovata. De frica ideologilor Puterii, nu am găsit altă rimă. Cine nu e gata… E câte unul care se crede buricul pământului în materie de presă. Ca atare, în funcţie de febra personală, dă indicaţii şi jalonează repere. Cine nu e gata să se alinieze doctrinei pedeliste, atenţie, este luat cu lopata! Gata? Deunăzi, premierul Boc, care ia repede foc, se răţoia la un reporter de la TVR. Desigur, în cazul televiziunii amintite, CNA foloseşte cu totul alte unităţi de măsură. Aştia nu sunt niciodată amendaţi! Cum să amendezi “Cântarea României”? Partidul portocaliu este în toate cele ce sunt. Chiar dacă, la prima vedere, pare să funcţioneze ca o aripă a UDMR… Vezi caterinca generată de Legea Educaţiei. Să-mi spună mie orbul Brăilei că, vorba aia, unde-i lege, nu-i tocmeală… Aiurea. În loc să-l amendeze pe Boc pentru atitudinea sa maliţioasă şi tentativă de intimidare, l-a “ascuns” pe reporterul curajos! L-a trecut pe tuşă, adică după uşă… Ciocul mic că te amendez şi te vaccinez. Premierul Boc nu trebuie stresat cu întrebări încuietoare. Ca atare, la revenirea sa pe sticla TVR, i s-au pus întrebări sub formă de poezii. De data aceasta, rolul moderatorului exigent a fost jucat de o duduie duioasă, care aducea multă miere în casă. Când Boc şi Băsescu sunt televizaţi (era să zic teleportaţi) pe TVR, destul de des în ultima vreme, se afişează la vedere roz bombonul programului de guvernare. Parafrazându-l pe regretatul Gică Petrescu, vorbe dulci ca-n Bucureşti, nicăieri nu găseşti… Le recomand domnilor în cauză vorbele dulci spuse de cei pe care foamea i-a scos în stradă…