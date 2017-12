Secţia de Psihiatrie Palazu Mare, boală gravă pentru bolnavi!

Sistemul de sănătate din România se luptă încă cu grave probleme. În 2009, bolnavii fug disperaţi de unele spitale care, în loc să le aline suferinţa, îi îmbolnăvesc mai grav. Secţia de Psihiatrie de la Palazu Mare, exterioară Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - cea mai mare unitate sanitară din judeţ - este într-o stare de deteriorare continuă. Este greu de crezut că într-o clădire cu încăperi întunecate, cu pereţi jupuiţi, cu tencuiala care cade peste paturi, şi aşa ruginite, cu saltelele rupte, cu wc-uri şi duşuri care nu funcţionează, cu duşumele deteriorate, cu uşi care se închid doar dacă sînt împinse cu picioarele, trăiesc oameni, sînt trataţi bolnavi. Şi nu orice fel de bolnavi, ci pacienţi care se luptă cu boli crunte, cu afecţiuni psihiatrice. Medicii susţin că nu au cum să le aline suferinţa, decît prin tratamente şi prin terapiile la care sînt supuşi. Condiţiile, care ar fi trebuit să constituie un pion principal în cadrul tratamentului, sînt departe de realitate. Dacă unele spitale din ţară sînt dotate la standarde ultramoderne, au aparatură de ultimă oră, iar bolnavii beneficiază de săli de lectură, de săli de sport, la Secţia de Psihiatrie din Palazu Mare, bolnavii au ajuns să fugă atunci cînd aud că se impune internarea în cazul lor. „În mod paradoxal, nu am mai internat nevrotici. Au dispărut, nu că nu avem nevrotici la Constanţa, ci pentru că oamenii ştiu ce condiţii îi aşteaptă, ce este de fapt aici. Îţi este greu să-i opreşti cînd tu de fapt ştii foarte bine că nu ai ce să le oferi”, a explicat medicul şef al Secţiei Psihiatrie I, Palazu Mare, dr. Diana Cîrjaliu. Bolnavii merg şi se internează pentru tratament la Spitalele de specialitate din Bucureşti sau Buzău, acolo unde secţiile de psihiatrie oferă condiţii bune pentru bolnavi.

În aşteptarea revendicatorilor

Medicul a explicat că nu au mai fost făcute lucrări de modernizare şi de reabilitare de peste 20 de ani, astfel că secţia arată deplorabil. „Confortul bolnavului cu afecţiuni psihiatrice este absolut indispensabil”, a mai spus dr. Cîrjaliu. Secţia de Psihiatrie de la Palazu Mare nu oferă nici măcar minimum necesar în ceea ce priveşte confortul. Chiar şi cadrele medicale recunosc, fără niciun fel de jenă, că locul este oribil şi că unitatea sanitară, din punctul de vedere al confortului, nu-i ajută cu absolut nimic pe bolnavi, din contră. Se pare că nimeni nu a făcut nimic pînă acum pentru că statutul juridic al clădirilor din curtea unităţii este incert. „N-au reparat nimic pentru că s-au gîndit să nu vină careva şi să revendice clădirea, deşi eu pînă acum nu am auzit nimic în acest sens. Nu a venit nimeni că pretindă că terenul sau clădirile de aici ar fi proprietate privată”, a mai declarat medicul şef.

Lucrează cu frica-n sîn

De fiecare dată cînd intră de serviciu, cadrele medicale îşi fac cruce şi se roagă să termine cu bine tura. „Ne este frică să nu fim luate la bătaie. Bolnavii sînt, de multe ori, foarte agresivi. Nici nu ştim ce să facem. Au fost zile cînd am fost îmbrîncite. Am anunţat mereu conducerea, dar ne-a spus că nu pot angaja firme de pază pentru că nu sînt bani”, a povestit o asistentă medicală. O infirmieră, a spus, la rîndul său, că îi este frică să intre în toaletă să facă curat pentru că în orice moment se poate trezi în spatele său cu un bolnav care ar putea să o agreseze. „Ne este teamă. Trebuie să avem grijă pe unde punem măturile, găleţile. Pot să ne lovească, să arunce cu ele în noi. Au fost cazuri. Din păcate, nu putem lucra ca în alte spitale”, spune femeia. Nu de puţine ori şi bolnavii au căzut victime agresiunilor. „Se lovesc între ei în special pentru ţigări. De aici apar problemele. Rămîn fără ţigări şi cel care mai are este atacat”, a mai povestit un cadru medical.

Managerul Spitalului de Urgenţă, la faţa locului

Managerul SCJU, dr. Ion Niculescu, a ţinut să vină personal la faţa locului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. „Din păcate, secţia arată rău, trebuie făcute lucrări serioase de modernizare, reamenajare. Bolnavii stau în condiţii jalnice, trebuie neapărat să facem ceva pentru ca bolnavii din Constanţa să nu mai plece să se interneze la spitalele din ţară”, a declarat managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Dr. Niculescu a inspectat şi secţia de detoxifiere, care are în dotare 12 paturi, aceasta fiind o unitate ceva mai îngrijită. Administratorul secţiei, Ion Mustacă, a spus că unitatea este mai mult folosită pentru clinica de psihiatrie condusă de prof. univ. dr. Carol Friedmann. „Sînt internate cazurile mai puţin violente, tocmai pentru a nu distruge nimic”, spune administratorul. După vizita întreprinsă la Secţia de Psihiatrie din Palazu Mare, dr. Ion Niculescu, s-a oprit şi la secţie exterioară din zona Abator, respectiv Dermato-Venerice.