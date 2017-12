Secția Terapie Intensivă Nou-Născuți Constanța, după model european!

11:21:33 / 04 Decembrie 2017

nemernici

SPUNETI ASAT CU RENOVAREA CU STANDERDELE EUROPENE MAMICILOR CARE SI-AU PIERDUT INGERASI IN ACEA COCINA NUMITA SPITAL JUDETEAN. ASA CONDUCERE POLITIZATA NU STIU IN CE ALT SPITAL SA MAI FIE.RECUNOSTE MENEGERE DRAGA CA ESTI PSD-IST PINA IN MADUVA.S-AU ARATA SCRIE CIN AU FOST CONCURENTI LA FUNCTIA PE CARE O OCUPI.ALTFEL O SA CRAPAM CU TOTI.