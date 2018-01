Sectorul bancar, nici mumă, nici ciumă

Un studiu PwC relevă că, între 2012 și 2016, băncile au contribuit cu 20,6 miliarde lei la bugetul de stat, sub formă de taxe și impozite, iar în trei dintre cei cinci ani analizați au ieșit și pe profit. Un alt plus este că sectorul de profil a generat, direct și indirect, peste 109.000 de locuri de muncă, numărul de salariați din banking fiind mai mare decât în 65% dintre ramurile economice. În aceeași perioadă, băncile au plătit lefuri brute de 22,99 miliarde lei, salariul mediu din sector fiind dublu față de media națională. Desigur, nu uită nimeni de marea „optimizare“ contabilicească, de sprijinul constant de la stat (Prima Casă) și de lipsa de tupeu a multor organe de control ale statului în relația cu bancherii. Per ansamblu, însă, băncile nu-s nici o mare binecuvântare divină, dar nici un cancer în metastază.

Sectorul bancar a adus 20,676 miliarde lei la bugetul de stat, în perioada 2012 - 2016, sub formă de impozite şi contribuţii, iar profitabilitatea cumulată a sistemului bancar a fost 2,185 miliarde de lei, înregistrându-se profit în trei dintre cei cinci ani analizaţi, a declarat marţi oficialul PwC România, Bogdan Belciu - „Valoarea contribuţiilor sociale ale băncilor la bugetul de stat se ridica la 8,990 miliarde lei, demonstrând impactul pe care sectorul bancar îl are, deoarece banii sunt folosiți în continuare de către stat pentru plata obligaţiilor sociale curente (pensii, şomaj etc). La impactul de mai sus se adaugă şi plăţile de TVA, în cuantum de aproximativ 4,9 miliarde lei în perioada 2012 - 2016; taxa reprezintă un cost pentru bănci, ele nefiind plătitoare de TVA“. Conform unui studiu PwC România, sistemul bancar a contribuit cu 4,2% la PIB-ul cumulat al României din perioada 2012 - 2016, atunci când se iau în considerare și efectele indirecte şi induse asupra economiei. Sectorul bancar a angajat direct o medie de 57.887 persoane şi a contribuit la angajarea altor 51.221 în restul economiei, generând astfel 109.108 de locuri de muncă. Numărul angajaţilor din industria bancara în 2016 reprezintă aproximativ 1,2% din totalul de 4,8 milioane salariaţi din economie, fiind mai mare decât în 65% dintre ramurile de activitate economică. Totodată, sectorul bancar a plătit salarii brute de 22,992 miliarde lei în perioada 2012 - 2016 şi generează încă 20,231 miliarde lei, atunci când efectul indirect şi cel indus sunt luate în considerare. Salariul mediu brut lunar în industria bancara în 2016 este de două ori mai mare decât media naţională şi la un nivel mai ridicat decât în 90% dintre ramurile de activitate din economia naţională. De asemenea, în medie, 47% dintre angajaţii băncilor au mai mult de șapte ani experienţă în banca respectivă. Desigur, impactul ar fi putut fi mult mai mare, dacă nu se făceau diversele manevre contabilicești de optimizare a profitului și transfer al lui către țările-mamă. Spunem așa, să nu creadă bancherii că am uitat celebra listă publicată anul trecut.