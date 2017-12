Sectorul turistic, cel mai solicitat la angajări

Mai este foarte puţin timp până la deschiderea sezonului estival 2013 şi agenţii economici de pe litoral se îngrămădesc să facă angajări pentru ca vara să nu îi prindă nepregătiţi. O ocazie pentru ca ei să-şi facă cunoscută oferta locurilor de muncă este Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa săptămâna viitoare, pe 19 aprilie, la Terasa Colonadelor. Cum era de aşteptat, cele mai multe posturi vacante ofertate de agenţii economici sunt cele din hoteluri, dar şi alte unităţi de cazare care se deschid în sezonul estival. Directorul AJOFM Constanţa, Carmen Răducu, spune că, până în prezent, peste 400 de locuri au fost anunţate ca fiind disponibile în sectorul turistic pe întreg litoralul.

STANDURI ÎN PLUS Societăţile care au posturi vacante sunt invitate în continuare să-şi facă cunoscute ofertele de muncă. Ele pot anunţa până în 18 aprilie inclusiv participarea la târg şi locurile de muncă disponibile, însă organizatorii spun că, din experienţa lor, mai mult ca sigur vor mai fi agenţi economici care se vor „trezi” să vină fix în ziua bursei. „În fiecare an ne pregătim cu standuri în plus pentru că nu toate societăţile îşi anunţă din timp participarea. Ideal ar fi ca ei să vină măcar de dimineaţă şi noi să ne putem organiza corespunzător”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM, Gabriela Spătaru. Pe locul doi la numărul de posturi anunţate de agenţii economici constănţeni este sectorul „fabricarea altor mijloace de transport”. Această categorie profesională include 90 de posturi în fabricarea vehiculelor tractate manual (cărucioare de bagaje, sănii, cărucioare pentru cumpărături) şi fabricarea vehiculelor cu tracţiune animală (şarete, căruţe trase de măgar/cai, cotigi, dricuri). Vor mai fi disponibile locuri de muncă la restaurante şi serviciile de alimentaţie, în domeniul asigurării şi reasigurării, în construcţii, tranzacţii imobiliare sau transporturi terestre şi transporturi prin conducte. „Până în prezent, 147 de agenţi economici au fost contactaţi să participe la bursa generală a locurilor de muncă, din care 39 şi-au anunţat participarea. Ei oferă 688 de locuri de muncă destinate persoanelor cu studii superioare şi 67 pentru studii medii”, a declarat directorul AJOFM Constanţa.